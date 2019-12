Tutor recupera pato ‘Enzo’ sequestrado em SP e agradece ajuda: ‘Coisa de cinema’

O escritório dos advogados Nelson Wilians e João Vinícius Manssur, que está assessorando a família de Gugu Liberato, revelou que a viúva do apresentador Rose Miriam Souza di Matteo, foi “assediada e constrangida no Brasil e nos Estados Unidos” por “pessoas mal-intencionadas”.

Rose teria sido procurada, inclusive por outros advogados, após a morte de seu marido. No entanto, Nelson Wilians e João Vinícius Manssur, informaram que já estão ajudando os familiares de Gugu e cuidando do inventário dos bens, “além de garantir direitos e dar andamento ao processo”.

Segundo informações da colunista Mônica Bergamo, os representantes de Rose disseram que “qualquer tentativa de assédio desse tipo será denunciada às autoridades competentes no Brasil e no exterior”. A viúva morava nos Estados Unidos com o apresentador, com quem teve três filhos: as gêmeas Sofia e Marina, de 15 anos, e João Augusto, de 18 anos.