TV Cultura transmite live do Arraial do Pavulagem, primeira exibição neste domingo (21)

A TV Cultura do Pará transmite live do Arrastão do Pavulagem. As exibições começam já neste domingo (21), de 10h às 12h30. As outras apresentações ocorrem nos dias 28 de junho, 5 e 12 julho, no mesmo horário. A edição deste ano é diferente em função da pandemia causada pelo novo coronavírus. Em função disso, ganhou o nome de “Arraial do Futuro”. Os ensaios para a festividade também foram feitos virtualmente.

O Arraial do Pavulagem é considerado como um dos principais símbolos culturais do Estado, realizado tradicionalmente durante os meses de junho e julho. Milhares de paraenses comparecem ao cortejo que envolve elementos como canto, dança, percussão e artes circenses da região. “Precisamos fazer essa valorização com a cara do Pará, com as nossas raízes, nossas características. A gente aposta no Arraial dessa forma. Nós temos uma história bonita, cabana, de luta na floresta, tem muita coisa para contar aqui”, destaca Ronaldo Silva, que faz parte do Arraial desde os primeiros anos da festa.