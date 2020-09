TV exibe filme sobre professora que morreu ao salvar alunos

A história da professora Heley de Abreu Silva Batista, que deu a própria vida para salvar as crianças de uma creche que foi incendiada pelo vigilante Damião Soares dos Santos, será exibida em forma de documentário na TV Escola. Intitulado Inesquecível, o longa será exibido no dia 21 de setembro (segunda-feira), às 21h, com apresentação do ator Carlos Vereza.

O documentário foi feito a partir de uma reportagem do presidente da TV Escola e da Fundação Roquette Pinto, Francisco Câmpera. O filme será reprisado em vários horários até o dia 5 de outubro, data em que a tragédia completa três anos.

– Heley dedicou grande parte de sua vida à pedagogia. Trabalhava na creche há apenas um ano quando a tragédia aconteceu. A TV Escola, mesmo com as dificuldades financeiras por qual passa, não poderia deixar de contar a história dessa mulher que, inserida em um contexto de educação infantil, morreu, juntamente com duas colegas, defendendo a vida dos seus alunos – diz a diretoria da TV Escola em nota oficial.

RELEMBRE O CASO

O vigilante Damião Soares dos Santos estava afastado do trabalho na creche Gente Inocente, na cidade de Janaúba, em Minas Gerais. Com sérios problemas de saúde mental, ele invadiu uma sala de aula cheia de crianças, trancou a porta, jogou gasolina nos alunos e em si mesmo e ateou fogo.

Foi nesse momento que a professora Heley de Abreu Silva Batista se atirou sobre Damião e o segurou em meio ao fogo para que não machucasse mais ninguém. A atitude corajosa de Heley salvou 25 crianças, mas ela morreu horas depois com queimaduras em mais de 90% do corpo.

Apesar do choque causada pela tragédia, a professora foi enterrada com honras como uma heroína. Heley de Abreu também foi escolhida como símbolo e patrona da TV Escola.