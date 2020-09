Tv Globo quer comprar vacina para imunizar elenco contra Covid

De volta ao batente e tocando algumas produções que precisaram ser interrompidas por conta da pandemia do novo coronavírus, a Rede Globo pretende comprar a vacina contra a Covid-19 para imunizar todo o seu elenco. De acordo com o portal NaTelinha, a emissora está em negociação com uma fabricante britânica e outra americana.

A previsão é de que a empresa adquira pelo menos 40 mil doses da vacina ainda em 2020 por meio de um investimento milionário. A direção executiva do Grupo Globo não quer esperar a campanha de vacinação nacional, prevista para o início de 2021. O grupo entende que muitos de seus colaboradores poderão ser imunizados apenas nas últimas fases, já que não fazem parte do grupo de risco.

– Ainda não existe vacina, mas a Globo está constantemente atenta a todos os recursos que possam garantir a saúde de seus profissionais – informou a Comunicação da Globo.

Com os trabalhos interrompidos desde março, a produção das novelas Salve-se Quem Puder e Amor de Mãe já foram retomadas seguindo todos os protocolos tenham retornado aos estúdios, mesmo com a diminuição de capítulos para garantir o cumprimento dos protocolos sanitários. Até mesmo o novo programa de Angélica já foi confirmado para o mês de outubro.

Por: Rafael Ramos