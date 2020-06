Uber Eats lança programa de fidelidade com descontos para delivery

App também passa a mostrar mapa com os restaurantes mais próximos que trabalham com a modalidade de retirada

O Uber Eats lançou, nesta quinta-feira (25), um programa de fidelidade que premiará consumidores com descontos e promoções em compras futuras. O recurso, que já existe de forma semelhante no concorrente iFood, beneficiará consumidores que mais fizerem pedidos no serviço de delivery, e funciona de forma paralela ao Uber Rewards. Outra novidade anunciada hoje para o aplicativo para Android e iPhone (iOS) é um mapa que mostra restaurantes com a opção de retirada mais próximos do cliente.

Os usuários do programa de fidelidade poderão juntar pontos de duas formas: acumulando um número de pedidos realizados em um restaurante ou somando o valor das compras feitas no local. A quantidade mínima de pedidos ou o saldo que os consumidores terão que alcançar serão determinados por cada estabelecimento, e o usuário poderá acompanhar seu progresso dentro do próprio app.

Programa de fidelidade do Uber Eats dará descontos para usuários mais assíduos — Foto: Divulgação/Uber Eats

Os restaurantes participantes do programa serão identificados no aplicativo com um diamante roxo. Para participar, o usuário deverá pedir seus pratos normalmente, e seguir as instruções do estabelecimento para ter acesso à recompensa. Após alcançar o número de pedidos ou valor acumulado de compras, o consumidor será notificado no próprio aplicativo e por e-mail, e terá a recompensa aplicada automaticamente à sua conta. O desconto só pode ser usado em um pedido, e tem 90 dias de validade.

Os donos de restaurantes interessados em participar do programa de recompensas devem configurar os critérios de elegibilidade do usuário através de um processo considerado simples pelo Uber Eats, no próprio app.

Uber Eats indica lugares com fidelidade a partir de diamantes roxos — Foto: Divulgação/Uber

Outra novidade lançada pelo Uber Eats nesta quinta-feira é o mapa da modalidade “Para retirar”. O recurso exibe um mapa que indica todos os estabelecimentos mais próximos do cliente que contam com a opção de retirada de pedidos no próprio restaurante, eliminando a taxa de entrega.

Para acessar o mapa, o usuário deve usar o filtro “Para Retirar”, localizado no canto superior do app, e escolher a opção “Mapa”, para visualizar os restaurantes mais próximos. Após fazer o pedido, o Uber Eats notificará o usuário quando o prato estiver pronto para ser retirado.

De acordo com o diretor do Uber Eats para a América Latina Eduardo Donnelly os novos recursos buscam apoiar os restaurantes pequenos e médios. “Começaremos essa iniciativa concentrando todos os nossos esforços em impulsionar as economias locais e em continuar promovendo seu crescimento, consolidando a preferência de seus clientes mais fiéis”.