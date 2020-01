Uber lança recurso de segurança para identificar paradas muito longas

Após rumores apontarem que o Galaxy Z Flip poderia custar menos de US$ 1 mil, novas informações indicam que preço será “um pouquinho” mais caro

O Galaxy Z Flip, o segundo celular com tela flexível da Samsung deverá ser apresentado no dia 11 de fevereiro, junto com as cinco versões (!) do Galaxy S20. Diversas especulações circulam sobre seu preço, apontando que ele seria muito mais barato que seu concorrente direto Motorola Razr, mas novos informes nos lembram que não dá para fazer mágica com novas tecnologias.

Quando o Galaxy Fold foi anunciado em 2019, muita gente torceu o nariz para o preço de salgados US$ 1.980 (por aqui R$ 13 mil, e em uma Flash Sale limitadíssima), mas a verdade é que toda tecnologia em sua infância é cara, mas se torna mais acessível à medida em que é bancada pelos early adopters.

Outros celulares dobráveis foram anunciados com preços igualmente elevados: o Huawei Mate X é vendido por US$ 2,4 mil na China, enquanto o Motorola Razr chegará às lojas (em algum momento) com um preço sugerido de US$ 1,5 mil. Por isso, muita gente estranhou quando começaram a surgir rumores de que a Samsung pretendia vender o Galaxy Z Flip por bem menos.

O primeiro veículo a apontar tal movimento foi o site Korea Herald, que citanto fontes de dentro da Samsung, chutou um preço sugerido de entre US$ 850 e US$ 1 mil, ao menos para a Coreia do Sul. Mais recentemente, o site iNews24 informou que o valor ficaria entre US$ 862 e US$ 1.293, novamente para o mercado local. Se considerarmos os valores mais baixos, o Galaxy Z Flip seria mais barato que o Galaxy S20.

Segundo rumores, a dobradiça do Galaxy Z Flip pode ser fixada em qualquer posição





Segundo rumores, a dobradiça do Galaxy Z Flip pode ser fixada em qualquer posição

Agora, o site sul-coreano Naver trouxe informações mais coerentes: citando fontes próximas à Samsung, o novo celular dobrável deverá custar ₩ 1,6 milhão, ou US$ 1.374 em valores de hoje (21/01/2020), um preço bem mais realista, dada a tecnologia envolvida.

Essa estimativa se aproxima com a de Max Winebach do site XDA Developers, que sugeriu um preço de € 1,4 mil para a Europa, ou US$ 1.552 fazendo a conversão. Se esse for o caso, o Galaxy Z Flip deverá ter um preço final próximo ao do seu concorrente Motorola Razr, o que faz todo o sentido.

De acordo com informações vazadas, o Galaxy Z Flip deverá vir com uma tela D-AMOLED de 6,7 polegadas e resolução Full HD, uma tela secundária de 1″, processador Qualcomm Snadragon 855, 8 GB de memória RAM, 256 GB de espaço interno, câmera principal de 12 megapixels e selfie de 10 MP, bateria de 3.300 mAh e Android 10 com interface One UI 2.1

Como sempre, é bom manter um pezinho atrás até o anúncio oficial, que deverá ser feito no dia 11 de fevereiro.

Com informações: Naver (em coreano), SamMobile.