Uepa abre inscrições para cursinho preparatório gratuito para o Enem em Conceição do Araguaia, no PA

O Campus VII da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em Conceição do Araguaia, sudeste do estado, abriu inscrições para o cursinho preparatório gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Voltado a estudantes de baixa renda, o projeto oferece 300 vagas a candidatos que concluíram ou estão cursando o terceiro ano do ensino médio em escola pública ou portadores de bolsa integral em escolas particulares.

As aulas acontecerão aos sábados, das 7h às 12h e das 13h às 18h. O início das aulas está previsto para o dia 21 de Março de 2020. As solicitações de inscrições podem ser feitas até o dia 21 de março, exclusivamente via internet.

As vagas serão preenchidas pelas primeiras 300 pessoas inscritas, depois será feito um cadastro de reserva. Os candidatos selecionados receberão um e-mail de confirmação de inscrição, onde terão informações sobre a documentação para ser entregue no dia da aula inaugural.