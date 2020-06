UEPA antecipa entrega de diplomas de alunos de enfermagem

A Universidade do Estado do Pará (Uepa), em cumprimento à Medida Provisória nº 934 do Governo Federal, vem antecipando a entrega de diplomas aos estudantes de cursos da área da saúde.

O objetivo das antecipações é entregar novos profissionais da área da saúde para o combate na linha de frente contra a expansão da Covid-19 nos municípios do interior do Estado do Pará.

Neste mês, a antecipação foi realizada para os discentes do curso de Enfermagem do município de Santarém. Após integralizarem o currículo do curso, eles receberam o diploma de conclusão no dia 17 e no dia 15, no auditório do Campus XII. A outorga de grau contou com somente 11 alunos, a fim de obedecer as normas sanitárias de biossegurança vigentes pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

“A Uepa nos preparou durante quase cinco anos, com práticas pedagógicas ativas e voltadas para várias realidades, então antecipar a colação de grau também foi dar uma devolutiva à comunidade, de que chegou o momento de desempenharmos como enfermeiros nossa função, na realidade em que estamos atualmente. Isso, não só aqui em Santarém, mas também em Altamira, Castanhal, Oriximiná e Monte Alegre, com o retorno dos colegas às suas cidades. Agora, somos 11 enfermeiros formados, necessários e em constante capacitação profissional, entregues ao estado do Pará”, disse a recém-formada em Enfermagem, Marlyara Sampaio.

O governo Fernández teve uma reação rápida e intensa contra a disseminação da covid-19, que foi inicialmente bem-sucedida e turbinou sua taxa de aprovação. O número de casos, porém, vem aumentando significativamente nas últimas semanas e já são 47.216 casos confirmados e mais de 1.000 mortos, o que levou a um endurecimento da quarentena.

O impacto da epidemia no país segue baixo em comparação com países vizinhos como Chile e Peru e é uma fração dos dados do Brasil, o segundo maior epicentro da epidemia no mundo.

“Hoje a expectativa é de uma queda de 9% do PIB em 2020, mas pode ser de até dois dígitos se a quarentena se estender além desse final de junho”, diz.

Em abril, considerado fundo do poço com as rigorosas medidas de isolamento, a piora se acentuou. A queda interanual da exportação da indústria foi superior a 58%, de acordo com União Industrial Argentina.