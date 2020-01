Alô papai, alô mamãe! Confira o ‘listão’ de aprovados no vestibular da UEPA 2020

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) informa que diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, da ratificação da sua base de dados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e da publicação nacional do resultado do Sistema de Seleção Unificada (SISU), fará a divulgação do resultado do Processo Seletivo (Prosel) 2020, nesta quinta-feira, dia 30, às 10h.

A Reitoria da Uepa receberá o público que deseja ter acesso físico ao listão, afixado em painéis que serão posicionados em frente ao prédio, às 10h, mesmo horário em que as listas com os nomes dos aprovados são entregues à imprensa e liberadas no site www.uepa.br . Antes disso, às 9h, o reitor Rubens Cardoso receberá a imprensa para uma coletiva, quando serão conhecidos os três primeiros lugares do vestibular 2020.

Calouros devem ficar atentos ao período de matrícula, que será do dia 4 a 7 de fevereiro. As aulas iniciam no dia 10 de fevereiro.

No total, a Uepa oferta 3.656 vagas, distribuídas em 28 cursos de graduação, com destaque para a graduação em Engenharia de Software, ofertada pela primeira vez nos municípios de Castanhal (30 vagas) e Redenção (30 vagas). No total, o Prosel reforça a presença de cursos da Uepa em 16 municípios, sendo 1.532 vagas ofertadas na capital e 2.124 vagas no interior.

Do total de vagas ofertadas, 50% são destinadas a candidatos cotistas, ou seja, candidatos que cursaram e concluíram todas as séries do Ensino Médio, ou curso equivalente, na rede pública e optaram por concorrer a vagas para cotistas; e 50% para candidatos Não Cotistas. Para concorrer às vagas, os interessados devem estar inscritos no Prosel, além de ter feito as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019.

ENEM

Estará automaticamente eliminado no processo de classificação do Prosel, o candidato que faltou em, pelo menos, um dia de prova do Enem 2019 ou obteve nota inferior a 500 na Redação do Enem, numa escala de 0 a 1000, ou ainda obteve média aritmética das notas do Enem 2019 inferior a 500.

Ainda será atribuído um bônus de 10%, sobre a média aritmética das notas obtidas no Enem 2019, aos candidatos que tenham declarado no ato da sua solicitação de inscrição que concluíram ou estão concluindo, no Estado do Pará, a última série do Ensino Médio (ou equivalente), ou ainda que obtiveram a certificação do ensino médio por meio de exames, expedida por instituição localizada no Estado do Pará.

A comprovação dessas condições será feita no ato da matrícula. O candidato que não provar a veracidade das informações será eliminado do Processo e perderá o direito à vaga.

CONCORRÊNCIA

Para o Prosel 2020, entre os cotistas, o curso mais concorrido é o de Fisioterapia em Belém, com 185 candidatos inscritos para cada vaga. Em seguida, o curso de Biomedicina em Belém, com 101,33 candidatos por vaga, e o curso de Medicina em Marabá, com 92,20 por vaga.

Entre os não cotistas, o curso mais concorrido do certame é Fisioterapia em Belém, com 72,35 candidatos inscritos para cada vaga. Em segundo ficou Medicina em Marabá, com 69,35 inscritos por vaga, e Medicina em Belém, com 67,38 candidatos por vaga.

MATRÍCULA

O período de matrícula de calouros será do dia 4 a 7 de fevereiro. Para realizar sua matrícula, o candidato do PROSEL/2020 selecionado para as vagas nos Cursos de Graduação da UEPA, deverá comparecer ao Campus da Universidade no qual realizará o curso para o qual foi selecionado, a fim de protocolar a entrega das cópias dos documentos comprobatórios e obrigatórios, originais (para confirmação) e cópias, a saber:

a) Carteira de Identidade;

b) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

c) Certidão de Nascimento ou Casamento;

d) Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino);

e) 01 foto 3 x 4 recente (colorida);

f)Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição, ou declaração de quitação eleitoral, emitida pelo site do Tribunal Regional Eleitoral;

g) Histórico Escolar do Ensino Médio;

h) Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

i) Declaração de autenticidade emitida pela Coordenação de Documento Escolar – CODOE, da Secretaria de Educação do Estado do Pará – SEDUC, obrigatória aos candidatos que concluíram ou estão concluindo a última série do Ensino Médio, no Sistema de Ensino (escolas de ensino médio públicas e privadas) do Estado do Pará.

j) Comprovante de Residência (recente e que contenha CEP).

NÚMEROS DO PROCESSO SELETIVO UEPA 2020

Total de vagas ofertadas: 3.656

Vagas cotistas: 1828

Vagas não cotistas: 1828

Cursos de Graduação ofertados em 2020: 28

Total de Inscritos: 83.035

Total de Inscrições de Candidatos Cotistas: 57.648

Total de Inscrições de Candidatos Não Cotistas: 25.387

1. PROSEL2020 – Cursos mais concorridos (concorrência CANDIDATO / VAGA)

1.1 – COTISTA

Fisioterapia (Belém): 3.700 candidatos inscritos/ 20 vagas/ 185 candidatos por vaga.

Biomedicina (Belém): 1.520 candidatos inscritos/ 15 vagas/ 101,33 candidatos por vaga.

Medicina (Marabá): 1.844 candidatos inscritos/ 20 vagas/ 92,20 candidatos por vaga.

1.2 – NÃO COTISTA

Fisioterapia (Belém): 1.447 candidatos inscritos/ 20 vagas/ 72,35 candidatos por vaga.

Medicina (Marabá): 1.387 candidatos inscritos/ 20 vagas/ 69,35 candidatos por vaga.

Medicina (Belém): 3.369 candidatos inscritos/ 50 vagas/ 67,38 candidatos por vaga.

