UFPA divulga mais de mil aprovados para receber auxílio de inclusão digital

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou o resultado da seleção de estudantes para concessão de Auxílios Emergenciais de apoio à Inclusão Digital. A lista com os mais de mil aprovados está disponível no site da instituição. O benefício é destinado aos alunos de graduação, pós-graduação e do Ensino Básico da UFPA, em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A próxima etapa para os candidatos aprovados é o processo de habilitação, que será realizado de acordo com a modalidade de auxílio solicitada.

Os estudantes devem preencher o formulário que se encontra no site do Sistema Gerencial de Assistência Estudantil (Sigaest), que será enviado ao Ministério de Educação (MEC). Para acessá-lo, clica-se em “Formulário/Inclusão Digital”, em seguida, anexe os documentos solicitados.

Os candidatos que já são cadastrados e deferidos em auxílios financeiros e serviços da Saest não precisam enviar nem atualizar os documentos.

Serviço

Habilitação por meio do Sigaest

Mais informações: saestcie@ufpa.br ou (91)98333-2895 WhatsApp

Resultado final

Lista de documentos solicitados