UFPA promove campanha de uso consciente da água

Um evento, realizado na última sexta-feira (14), comemorou o Dia Mundial do Braille, celebrado no dia 4 de janeiro. A data assinala o nascimento de Louis Braille, o criador do sistema de leitura e escrita Braille. O evento foi promovido pela Promotoria de idosos e pessoas com deficiência, por meio da promotora de justiça Elaine Castelo Branco, em parceria com o Instituto Álvares de Azevedo.

Um dos principais pontos abordados no evento foi a necessidade de conscientizar a população sobre a importância das políticas públicas para a inclusão das pessoas cegas no sistema educacional.

“Além do caráter de integração desse evento também queremos mostrar para a sociedade a realidade da educação de uma pessoa, sobretudo cega. E, assim, alertar que pessoas cegas ou com deficiência visual não são inválidas. Pessoas cegas têm potencial, mas encontram algumas barreiras na sociedade que, se forem eliminadas essas pessoas se tornam aptas ao mercado de trabalho”, alertou Elaine Castelo Branco.

Sem o Braille, principalmente o cego, não consegue avançar. Através da leitura e escrita em Braille é que ele consegue ter a visão de mundo. O sistema educacional paraense já avançou bastante nesse sentido, mas ainda existem muitas barreiras que precisam ser ultrapassadas.

Os professores, por exemplo, ainda necessitam de formação continuada. No ensino regular, por exemplo, ainda é grande o número de profissionais que não dominam as especificidades para assessorar os alunos com deficiência.

Lindalva Carvalho, diretora do Instituto Álvares de Azevedo, explica que no caso do Braille o Instituto Álvares de Azevedo oferece formação, porém, é muito reduzido o número de professores interessados. “Essa formação é de extrema importância porque é esse professor que lida com o aluno no dia a dia. Então, é importante saber pelo menos o básico para poder atender as necessidades de aprendizado do aluno”, explicou Lindalva.

