Última fase do teste de segurança constata credibilidade da urna eletrônica

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que a urna eletrônica é segura e que nunca foi detectado nenhum tipo de fraude que pudesse interferir no resultado das eleições. A declaração foi dada durante entrevista coletiva, por videoconferência, que marcou o encerramento do Teste de Confirmação do Teste Público de Segurança (TPS) 2019 do Sistema Eletrônico de Votação.

Durante três dias, um grupo de investigadores formado por peritos da Polícia Federal não conseguiu repetir a totalidade dos planos de ataque executados com êxito em novembro de 2019. Isso significa que eles não superaram as principais barreiras de segurança estabelecidas pela equipe técnica do TSE e ressaltaram que o ajuste realizado blindou a vulnerabilidade verificada.

Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Janino, o teste é uma evidência de que o sistema está pronto para ser colocado em prática, com muito mais garantia de segurança.

Por: Marquezan Araújo

Fonte: Brasil 61