Ultimate planeja disputa de título entre Kamaru Usman e Gilbert Durinho para o UFC 256

Evento está programado inicialmente para acontecer em Las Vegas no dia 12 de dezembro, e já tem uma disputa de cinturão: Amanda Nunes x Megan Anderson no peso-pena feminino

O UFC 256, que acontece dia 12 de dezembro, provavelmente em Las Vegas (EUA), vem ganhando contornos épicos. Segundo uma entrevista de Dana White ao site “TMZ”, a organização planeja incluir no evento, que já tem a disputa do cinturão peso-pena feminino entre Amanda Nunes e Megan Anderson, mais uma luta de peso: a disputa do cinturão dos pesos-meio-médios entre Kamaru Usman e o brasileiro Gilbert Durinho. Segundo o site “TMZ”, a revanche entre os também meio-médios Jorge Masvidal e Nate Diaz poderia também acontecer na mesma data.

Luta entre Kamaru Usman e Gilbert Durinho pelo cinturão dos pesos-meio-médios está planejada para o UFC 256 — Foto: Infoesporte

Agendada inicialmente para o UFC 251, que aconteceu no dia 11 de julho, a luta entre Kamaru Usman e Gilbert Durinho não aconteceu por que o brasileiro contraiu Covid-19, e teve de ser retirado do card. Jorge Masvidal substituiu Durinho na última hora e acabou sendo derrotado pelo nigeriano por decisão unânime dos juízes. Usman é o atual campeão dos pesos-meio-médios e tem um cartel de 17 vitórias em apenas uma derrota, acontecida em 2013. Já Durinho vem de uma sequência de seis vitórias consecutivas e tem cartel de 19 vitórias e três derrotas, a última acontecida em 2018.

UFC planeja a revanche entre Jorge Masvidal e Nate Diaz para o UFC 256, em dezembro — Foto: Jason Silva

A luta que definiu o dono do cinturão “BMF”, ou “Maior Casca Grossa” do UFC aconteceu no UFC 244, em novembro de 2019, e teve a vitória de Jorge Masvidal sobre Nate Diaz por nocaute técnico (interrupção médica) no intervalo do terceiro para o quarto round. Considerados dois dos lutadores com maior apelo junto ao público, a revanche entre os dois não tem garantida a disputa do título que fixou com Masvidal.

UFC 256

12 de dezembro de 2020, em local a ser definido

CARD DO EVENTO (até o momento):

Peso-meio-médio: Kamaru Usman x Gilbert Durinho

Peso-pena: Amanda Nunes x Megan Anderson

Peso-meio-médio: Jorge Masvidal x Nate Diaz *