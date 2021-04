Um imparável Vinícius Júnior comanda vitória do Real Madrid sobre o Liverpool

Foi só na falta que Alexander-Arnold e companhia conseguiram parar Vinícius Júnior. Com uma atuação de gala, coroada com dois gols, o atacante brasileiro comandou a vitória do Real Madrid sobre o Liverpool, em Madri, por 3 a 1.

Os Merengues largam na frente nas quartas de final da Liga dos Campeões e agora viajam para Liverpool com a vantagem de poder perder por um gol de diferença em Anfield.

Liverpool não vê a cor da bola

Zinedine Zidane escalou sua trinca de meias mais confiável, e formou o ataque com Vinícius Júnior, Asensio e Benzema. Klopp, por sua vez, deixou de fora Firmino, e mandou o setor ofensivo a campo com Salah, Mané e Diogo Jota. As duas formações se espelhavam na maior parte do tempo, com um 4-3.3.

O início mais dominante foi dos Merengues, que ameaçaram pela primeira vez com Vinícius Júnior. O brasileiro aproveitou boa jogada de Mendy na canhota e, de cabeça, mandou bola perto da trave de Alisson. As jogadas pela canhota, como de costume, seriam o ponto forte da equipe da casa.

A segunda chance de Vinícius foi melhor aproveitada. Kroos fez um grande lançamento do campo de defesa para Vinícius, que matou com categoria no peito e bateu cruzado, rasteiro, para superar Alisson e abrir o placar da partida.

O jogo de Vinícius era notável não apenas pelos lances ofensivos. Atento o tempo todo, o brasileiro apareceu em interceptações importantes, quebrando as linhas de passe do Liverpool. A equipe de Klopp não teve facilidade para jogar em Madri, e muito menos conseguiu frear Vinícius. O brasileiro voltou a ameaçar em chute cruzado aos 32.

Pouco depois, Alexander-Arnold foi tentar cortar lançamento de Kroos e entregou nos pés de Asensio, que tirou de Alisson com categoria antes de tocar para um gol vazio. E por pouco Asensio não marcou outro ainda antes do intervalo, após falha de Nathaniel Phillips, mas a pontaria não foi a melhor.

Ninguém segura Vinícius

O Liverpool conseguiu reagir logo no início do segundo tempo. Diogo Jota infiltrou na área e falhou no arremate, mas a sobra ficou limpa para Salah, que bateu de canhota e superou Courtois para recolocar a equipe de Anfield na partida.

O jogo ficou mais aberto no segundo tempo, com as duas equipes dispostas a buscar mais gols. Kroos era o grande cérebro do jogo espanhol, com uma atuação impecável. Mas quem decidiu, de fato, foi Vinícius Júnior, o endiabrado atacante brasileiro.

Aos 20 minutos, Modric fez a jogada pela direita e mandou na área para Vinícius. O atacante bateu de primeira, rasteiro, e superou Alisson, que poderia ter feito melhor no lance. Mas ninguém, de fato, conseguiu segurar Vinícius.

Logo após o terceiro gol, Vinícius criou mais duas grandes chances para os companheiros, mas Asensio não conseguiu o arremate e Benzema parou em Alisson. Os Reds se desorganizavam ainda mais em campo, e Arnold só conseguia parar Vinícius na falta.

Rodrygo entrou no lugar de Vini para os minutos finais, nos quais o Liverpool jogou todo adiantado. Apesar da pressão, os ingleses voltam para casa com a desvantagem de dois gols, tendo pesadelos com as malvadezas de um carioca chamado Vinícius.