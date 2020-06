Um PM é morto e outro baleado em Redenção

Policiais teriam sido acionados para uma ocorrência, mas foram surpreendidos por uma emboscada no local

Dois policiais militares sofreram um atentado a tiros na madrugada desta quinta-feira (18) no Setor JK, em Redenção, interior do Estado. De acordo com informações preliminares, os PMs foram acionados para atender uma ocorrência e, ao chegarem no local, foram surpreendidos por quatro criminosos – dois chegaram pela frente deles e dois por trás.

Uma troca de tiros se iniciou contra os que estavam na frente e um dos criminosos chegou a ser atingido. Entretanto, eles foram surpreendidos por tiros nas costas pelos criminosos que estavam por trás deles. O soldado Josiel foi baleado, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O outro PM, que até o momento não foi identificado, foi atingido na coluna, mas chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde do segundo PM, assim como do criminoso baleado.

A Polícia Militar (PM) já confirmou a ocorrência, com óbito de um dos PMs e o baleamento do outro. O órgão, entretanto, ainda não divulgou os detalhes do caso e informou que irá emitir uma nota oficial sobre a situação.

Mais informações em breve.