Um recado a Leo Dias: não use os erros de Anitta pra manchar a nossa classe

A internet parou na última segunda-feira, 25, após vir à tona nas redes sociais uma briga entre Leo Dias e Anitta. De um lado, o jornalista de celebridades acusando a cantora de ser uma falsa amiga, e do outro, a artista tentando contornar a situação.

Quem acompanha o mundinho pantanoso dos famosos sabe que esse enredo já é muto conhecido de outras ocasiões. Porém, a história dessa vez tomou uma proporção muito maior e foi parar nos tribunais.

O fight começou na última semana, após o jornalista publicar um texto dizendo que a mãe de Anitta, Miriam Macedo, teria deixando a casa da cantora por ‘não concordar com a vida louca da filha’. A artista desmentiu a informação, acionou seus advogados e abriu um processo contra o colunista alegando que a matéria era falsa e tinha ‘o único intuito de obter lucro e autopromoção’.

Leo Dias não gostou nada do desenrolar do caso e, numa série de stories no Instagram e tuítes no Twitter, entregou de bandeja para o público diversas informações que Anitta teria passado a ele sob sigilo – por meio de áudios da cantora e mensagens de texto pelo WhatsApp -, não só por ser amiga desde o início de sua carreira, mas também por ser aquela ‘fonte confiável’ que todo jornalista de fofoca tem.

Ao jogar todos os fatos no ventilador, Leo Dias atingiu outras celebridades de quem Anitta teria falado mal ou insinuado algumas situações, como quando perguntou ao jornalista se era verdade que Marina Ruy Barbosa teve um caso com José Loreto, e que Anitta não gosta de Marina, Ludmilla, Bruna Marquezine e Preta Gil. A última, Anitta teria dito que era impedida pela filha de Gilberto Gil a ter um trio no Rio de Janeiro. Porém, o colunista desmentiu e saiu em defesa de Preta.

Para completar, Anitta também teria soltado algumas frases duvidosas de Ivete Sangalo dizendo que a cantora teria sugerido uma ‘encenação’ em pleno ‘Domingão do Faustão’ para que as duas pudessem cantar juntas.

Conclusão: Leo Dias DE-SA-BA-FOU! Falou tudo o que estava engasgado há anos, usou seu nome, sua visibilidade e o pouco da credibilidade que ainda lhe restava para manchar a imagem de amiga de Anitta no meio artístico em geral.

Agora que tudo foi exposto, que todo mundo já sabe ‘os podres’ de Anitta, o que Leo Dias ganhou com isso? É o que a gente está tentando entender até agora…

A gente sabe que a imagem construída em torno de celebridade muitas vezes não é real, até porque são seres humanos que erram o tempo todo. E Anitta errou. Errou ao falar demais nos áudios enviados ao jornalista e errou ao confiar demais nele.

Já Leo Dias provou não ser uma pessoa confiável. Pior: provou que não tem mais controle emocional ao extrapolar os limites da ética jornalística entregando uma fonte que confiava no sigilo dele. Se levarmos em consideração apenas o lado profissional do jornalista, ele foi antiético e pode ter colocado fim em sua carreira.

Mas se formos além disso, pensando pelo lado de Leo Dias como ser humano, ele foi mau caráter ao trair a confiança de quem se abriu com ele um dia, fez chantagem para Covardia pura. E isso não se faz.