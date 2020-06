Unidade Básica de saúde na comunidade São José foi entregue na ultima quarta

Apesar da situação em que se encontra o município Obidense, onde o número de casos da covid-19 aumentam diariamente, a Comunidade do São José operário que fica localizada a 45km da cidade de Óbidos (Oeste Paraense), recebeu do gestor Municipal Chico Alfaia e Secretaria Municipal de Saúde Natália Rodrigues, sua UBS (Unidade Básica de Saúde), na tarde desta quarta-feira (24), que ganhou o nome do Sr. José Ribeiro Pinto, morador do local que contribuiu muito para o desenvolvimento da comunidade, doando propriedades para a construção de escolas, usina de energia, entre outras.

Nossa equipe entrevistou seu Manoel Siqueira, neto de José Ribeiro Pinto, que agradeceu a homenagem feita a seu avô.

“Nós tivemos a alegria de ter o nome do meu avô no posto de saúde, eu me sinto muito alegre por ser neto e poder ter acompanhado os trabalhos dele na comunidade, ele doou a maior parte do terreno dele, para a construção de escolas, usina de luz, abastecimento de água, a sede comunitária, a igreja, e ao posto que a muito tempo funcionou lá até ser transferido pra cá, e também contribuiu muito com a questão de ser agente de polícia da nossa comunidade, prestando serviços aquelas pessoas que precisavam e muitas outras coisas que deixaram pra gente muita alegria, além de seu nome para este posto de saúde, para mim é uma alegria estar aqui representando a família e dizer que esta oportunidade está sendo única para gente, pois já esperamos tanto tempo e pensávamos que nunca iria chegar, mas chegou”. Manoel

A Unidade Básica de Saúde da Comunidade São José, irá dar assistência a todos os comunitário e adjacentes, que irão contar com os atendimentos de consultas de Pré Natal, Proame e Consultas de Enfermagem.

A comunidade conta agora com uma UBS de espaço amplo e confortável dando mais privacidade para os profissionais e pacientes, contém em seu ambiente: recepção/ espera, sala de curativos, Consultório com sanitário anexo, Sala de Observação, Sala de Atividades Coletivas, sanitário portador de deficiência feminino, sanitário portador de deficiência masculino, Sala de inalação coletiva, Central de Materail Esterilizado Simplificada, Banheiro para funcionários, Sala de Vacina, Consultório Odontológico, Sala de Administração e Gerência, Consultório Indiferenciado/ Acolhimento, Farmácia, Copa, DML, Almoxarifado, Depósito Resíduos Sólidos, Área Externa para embarque e desembarque de ambulância.

A UBS do São José é uma construção que foi cadastrada e aprovada junto ao Ministério da Saúde, através do Programa Requalifica UBS no ano de 2013, com um valor repassado de R$408.000,00. A obra foi iniciada em 2014, porém, quando a obra apresentava aproximadamente 75,00 % de execução, não houve mais evolução da obra. Foram tomadas medidas administrativas referentes ao não andamento da obra, que resultaram na realização de novo processo licitatório para finalização da mesma, o novo processo teve como empresa vencedora, a Empresa PIDA RODRIGUES EIRELE-ME, Contrato Administrativo N°01/2018/PMO/SEMSA – Tomada de Preços N° 010/2018/PMO/SEMPOF, no valor de R$ 171.052,60, para a conclusão da Obra.



Proposta N° 05131180000413-011



Portaria de Habilitação N° 1.380 de 09 de Julho de 2013.

Valor Global da Obra: R$ 476.003,30

Empresa Vencedora para Execução: Construtora Calha Norte Ltda -EPP.

Contrato N° 003/PMO.



Compareceram na ocasião o Prefeito municipal de Óbidos, Chico Alfaia, a Secretária de saúde do município Natália Rodrigues, os vereadores Kedson das Máquinas e Preto Souza, além do Pastor Rivelino, da Assembleia de Deus e demais funcionários da UBS.

Por Hayme Amorim