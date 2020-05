Universidade de Oxford convoca 10 mil pessoas para testar vacina contra a Covid-19

A tradicional Universidade de Oxford, no Reino Unido, convocou 10.260 voluntários para testar uma possível vacina contra o coronavírus. Os pesquisadores britânicos começaram a desenvolver a medicação em janeiro e, agora, seguem para a fase de ensaios clínicos.

Em abril, os cientistas imunizaram mais de mil voluntários, com idades entre 18 e 55 anos, com o intuito de testar a segurança da vacina. Nesta segunda fase, as doses serão aplicadas em adultos com mais de 56 anos e em crianças de 5 a 12 anos de idade.

Se os resultados forem positivos, os especialistas acreditam que terão dados o suficiente para provar a eficácia da vacina e, assim, produzir o remédio em massa.

– É possível que, no outono, a partir de setembro, ou no final do ano, você possa ter resultados que permitam o uso da vacina em uma escala mais ampla – afirmou Andrew Pollard, chefe do Oxford Vaccine Group.

Entretanto, Pollard reforça que a produção da vacina não será tão fácil assim. É preciso levar em consideração o tempo que vão levar para provar que a medicação realmente funciona e possíveis complicações em sua produção.