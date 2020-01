UPA João Menezes inicia atendimentos nesta sexta-feira, 31

A capital paraense fechou em primeiro lugar no ranking de geração de empregos em todo o estado no ano de 2019. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 29, pela Secretaria Municipal de Economia (Secon) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

“Mesmo fechando com um pequeno saldo negativo, com um déficit de apenas 43 postos de trabalho a menos que o ano anterior, o balanço de empregabilidade em Belém se mostrou equilibrado, com a contratação de 84 mil pessoas na capital”, explicou o supervisor técnico do Dieese no Pará, Roberto Sena.

Ainda segundo a pesquisa da Secon/Dieese, com base nas informações do Castrado Geral de Empregos e Desempregos (Caged) do Ministério da Economia, Belém foi o município que mais ofertou emprego formal no estado no ano de 2019, com 84.009 contratações, seguida de Parauapebas com 26.288 admissões, Ananindeua com 20.288 contratações, Marabá com 16.646 contratações e Castanhal com 11.107 admissões.

Empregabilidade – “Por se tratar de uma economia basicamente firmada pela atividade de comércio e serviço, a empregabilidade desses setores continua apresentando saldo positivo no mercado de trabalho na capital”, destacou o secretário municipal de economia, Rosivaldo Batista.

A pesquisa Secon/Dieese indica que no ano de 2019 o setor de serviços obteve saldo positivo de 1.615 postos de trabalho (45.237 contratações contra 43.662 desligamentos); seguido do setor de comércio, com o saldo de 601 postos (23.030 contratações contra 22.429 desligamentos); e o setor da agropecuária, com o saldo de 156 postos de trabalho (1.103 contratações contra 947 desligamentos).

