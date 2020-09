Vacinação contra a Covid-19 deve começar no início de 2021 no Brasil

O Ministério da Saúde estima que a vacina contra a Covid-19 começará a ser distribuída para a população no início do ano que vem. No entanto, a data só será possível se o antídoto for comprovadamente eficaz. A estimativa foi feita após reunião do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, com a presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (31).

– A Fiocruz está mobilizando todos os seus recursos tecnológicos e industriais em prol do acesso da população à vacina no menor tempo possível. Estamos conversando com a Anvisa e parceiros tecnológicos com o intuito de reduzir os prazos de produção, registro e distribuição da vacina – disse a presidente da Fiocruz.

A previsão é de que, inicialmente, seja possível produzir cerca de 100 milhões de doses com os insumos que serão importados. A produção de maneira integral e independente deve começar em abril pela unidade técnico-científica Bio-Manguinhos.

A Fiocruz anunciou em 27 de junho um acordo com o governo britânico para a produção da vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. O governo brasileiro destinou um crédito de R$ 1,9 bilhão para a produção e aquisição das doses.

Por Gabriela Doria