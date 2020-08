Vacinação contra o sarampo é prorrogada até 30 de setembro em Santarém

A campanha de vacinação contra o sarampo, em Santarém, que estava prevista para encerrar hoje será prorrogada até o dia 30 de setembro. O público alvo é a população na faixa-etária de 20 a 49 anos.

A prorrogação da campanha se deu ao fato de que o estado do Pará permanece registrando casos em uma área próxima a Belém, que envolve 11 municípios que ainda estão em surto este ano. No estado do Amazonas também já surgiram alguns casos confirmados.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, da Divisão de Vigilância em Saúde (Divisa), não foram registrados casos confirmados da doença este ano e há um esforço para que Santarém evite surtos como os que ocorreram em 2018 e 2019.

“Como temos esse fluxo de aviões e barcos que vão de Santarém tanto para Manaus como para Belém, decidiu-se intensificar a vacinação em toda região Norte. Embora não tenhamos nenhum caso confirmando na cidade, há possibilidade de encontrarmos pessoas não vacinadas que possam vir a se contaminar e voltarmos ao surto. Por isso ressaltamos a importância de que todos na faixa-etária de 20 a 49 anos procurem a imunização”, explicou Edina Gadelha.

Para receber a imunização, as pessoas devem procurar as Unidades de Saúde do município, munidos de documento de identidade, cartão SUS e a carteira de vacinação. Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) possuem a vacina, tanto na área urbana, como no planalto e na região de rios.