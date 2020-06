Valmir Climaco ignora decreto estadual e determina abertura de bares, restaurantes e academias em Itaituba

O prefeito de Itaituba, Valmir Climaco assinou decreto que ignora as determinações do decreto estadual 800/2020 e reabre bares, restaurantes, clubes e até academias a partir das 00h do dia 13/06.

Dados apontam que Itaituba é a cidade da região do Tapajós que mais registra óbitos por covid-19.

Segundo informações, o município não tem leitos de UTI e não se vê mais qualquer tipo de fiscalização nas ruas, embora exista recomendação do Ministério Público neste sentido.

O novo decreto desrespeita as diretrizes estaduais elencadas no decreto estadual 800/2020 que classifica Itaituba como área vermelha, igual a Santarém, motivo pelo qual restaurantes, bares e academias ainda não poderiam funcionar.

Conforme consta no parágrafo único do artigo 5 do decreto estadual é bem claro quando diz que havendo divergência entre a norma municipal e a estadual, deve prevalecer a estadual.

Não se vê no decreto municipal qualquer justificativa para afastar a validade da norma estadual em Itaituba ou qualquer fundamentação técnica para liberar atividades verdades em cidades classificadas como zonas vermelhas.