Vanusa está em estado ‘grave’ e respira com ajuda de aparelhos

Artista está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, litoral sul de São Paulo

O estado de saúde da cantora Vanusa é considerado “grave”, de acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira (23).

A artista está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, litoral sul de São Paulo.

“Encontra-se intubada e com necessidade de ventilação mecânica. O quadro é grave, porém estável nas últimas 24 horas”, diz boletim assinado pelo médico Caio Genovez Medina.

Por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa, Rafael Vannucci, um dos filhos de Vanusa, contou detalhes sobre a verdadeira situação da mãe. De acordo com o produtor, os médicos constataram a presença de água nos pulmões dela.

“Minha mãe está em estado grave por uma série de motivos, inclusive por estar intubada. Também por conta da idade e do histórico de doenças, os médicos me esclareceram que é impossível dizer que o quadro não é grave. Ela apresentou piora, que foi determinada com a constatação de água no pulmão. Teve também alteração de pressão e, tudo isso, fez com que a intubassem para preservar as vias respiratórias. Agora, dependemos de uma reação dela”, explicou.

A artista deu entrada na unidade hospitalar no dia 5 de setembro, com problemas respiratórios e retenção de líquido. No dia 12 de setembro, ela precisou ser transferida para a UTI por apresentar baixa saturação de oxigênio e de pressão arterial. Dias depois, a cantora foi diagnosticada com pneumonia e anemia.

Problemas de saúde

Há alguns anos, Vanusa enfrenta problemas com dependência química, crises de depressão e complicações causadas por uma síndrome demencial. Nos últimos 11 anos, a cantora precisou passar por alguns períodos de internação.

A primeira, em 2009, aconteceu após a estrela errar a letra do Hino Nacional em uma solenidade na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). Meses depois, o vídeo viralizou na internet.

Por conta da depressão, em 2011, ela foi internada pela segunda vez, onde ficou até maio de 2012. Em 2017, a artista voltou a ser internada, mas dessa vez para cuidar da dependência química.

Nesta terça-feira (23), por meio da assessoria de imprensa, Rafael Vanucci afirmou também que os problemas de Vanusa com depedência em remédios, bebida e depressão teriam provocado “todo o transtorno” na saúde da cantora.

“Há 12 anos ela foi atingida por problemas com remédios, bebidas, depressão e dependência química. Tudo piorou há cerca de 5 anos quando ela foi afetada pela bactéria, a Helicobacter pylori, contraída ao tomar água. Essa bactéria a fez emagrecer quase 40 quilos e isso agravou seu estado. Ficou muito debilitada e as medicações passaram a não fazer mais efeito”, completou.