Vanusa tem piora no quadro respiratório e é entubada na UTI

A cantora Vanusa, que está completando 73 anos de idade nesta terça-feira (22), teve uma piora em seu quadro respiratório e precisou ser entubada na UTI do Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, no litoral de São Paulo.

Veja na íntegra o boletim médico da artista:

“O Complexo Hospitalar dos Estivadores informa que a paciente Vanusa Santos Flores encontra-se internada em Unidade de Terapia Intensiva desta instituição. Apresentou, nas últimas seis horas, piora do quadro respiratório, encontrando-se intubada e em ventilação mecânica.”

O filho de Vanusa, Rafael Vannucci, se pronunciou sobre o estado de saúde de mãe em seu perfil no Instagram. Ele publicou uma foto do boletim e disse que continua em oração: “Nem sempre temos boas noticias, mas sempre temos fé em Deus e gratidão aos fãs e médicos que estão cuidando de minha mãe com tanto carinho.”

Confira a publicação de Rafael Vannucci: