Em nota, Mussa anuncia que o pleito ocorrerá no dia 7 de novembro

Está batido o martelo sobre os novos rumos políticos do Vasco. Em nota divulgada à imprensa na noite deste sábado, Faues Cherene Jassus definiu a data na qual ocorrerá a eleição no Cruz-Maltino: no sábado, 7 de novembro.

A decisão sobre o novo do pleito acontece após um sábado marcado por turbulências em relação aos pedidos de recursos e impugnação de sócios votantes e elegíveis.