Vavá Martins pré-candidato à Prefeitura de Belém, pelo Partido Republicanos

Wagner Bach Martins, mais conhecido como Vavá Martins, é um radialista e político brasileiro. Filiado ao Republicanos, atualmente é deputado federal pelo Pará. Que juntamente com o Deputado Estadual Fábio Freitas, ambos do partido Republicanos, marcaram convenção para escolha do candidato à Prefeitura de Belém, e vereadores à Câmara Municipal da Capital Paraense, que será realizada dia 13 de Setembro, Domingo às 16:00 horas na Sede da Tuna Luso Brasileira, na Avenida Almirante Barroso, 4110 Bairro do Souza.

Vavá Martins têm dito, não tenho o apoio do Governo Municipal, nem do Governo Estadual, venho com o apoio de Deus e do povo.

Nas eleições de 2018, Vavá Martins se elegeu Deputado Federal com 158.717 votos, formado em Gestão Pública pela ULBRA Universidade Luterana do Brasil, postou em suas Redes Sociais.

É difícil sim, impossível não. Deus é a minha máquina!!! Vou cuidar da Saúde, Segurança e da Educação do nosso povo. Estou preparando para entrar em uma luta desigual. Tendo Deus e o povo ao meu lado, o resto não é nada.

Biografia:

Nome Civil: WAGNER BACH MARTINS

WAGNER BACH MARTINS Nascimento: 03/06/1982

03/06/1982 Naturalidade: Pelotas , RS

Pelotas , RS Escolaridade: Superior

Superior Partido: REPUBLICANOS-PA

Mandatos (na Câmara dos Deputados):

Deputado(a) Federal – 2019-2023, PA, PRB, Dt. Posse: 01/02/2019.