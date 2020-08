Veículo de casal desaparecido foi visto em peixaria em Tucuruí

Familiares pedem informações sobre paradeiro dos dois

Familiares do professor da Universidade Federal do Pará (UFPA) Nielson da Paixão Ribeiro e sua esposa, a auxiliar administrativa Chen Mei Yin, que estão desaparecidos desde o último domingo, 23, em um posto de combustível na rodovia PA-483, a Alça Viária, no trecho entre os municípios de Novo Repartimento e Marabá, sudeste paraense, divulgaram imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais que mostram o carro do casal. Há registros do veículo passando em frente a uma peixaria, no município de Tucuruí, no sentido de BreU Branco. Eles pedem que as imagens sejam compartilhadas para que possam obter novas informações sobre o paradeiro do casal.

O casal desapareceu durante uma viagem entre Altamira e Belém. A família informou que eles saíram de carro de Altamira, onde Mei tem casa, em direção à capital, e pegaram uma balsa que faz a travessia do Rio Xingu, às 6h10 do dia 23, dentro do carro do professor, um Hyundai HB20. Já após a travessia, em um trecho da rodovia PA-483, os aparelhos celulares ficaram fora de área, e o último rastreamento os localizou às 10h30 de domingo (23).



A família do casal pede que qualquer informação sobre o casal ou as circunstâncias de seu desaparecimento seja repassada aos números (91) 98212-6069, (93) 99121 5632, e (91) 99275 0780. Informações que podem ajudar na investigação também podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.