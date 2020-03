Veículos com finais de placa 01, 11, 21 e 31 devem ser licenciados até sexta (6)

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) alerta aos proprietários de veículos com finais de placa 01, 11, 21 e 31, que o prazo do licenciamento, sem multas, encerra nesta sexta-feira (6) .

O motorista que for autuado por dirigir com o licenciamento atrasado, pagará multa gravíssima no valor de R$293,47, terá acrescido sete pontos na carteira de habilitação e a possibilidade de apreensão do veículo ao parque de retenção, de acordo com o Art. 203, parágrafo V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Para a realização do pagamento, é necessário imprimir o boleto de licenciamento que está disponível no site do Detran. O proprietário tem a opção de receber o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) em sua residência, ou em uma agência de Correios. É válido ressaltar que, caso a opção de entrega em domicílio não consiga ser realizada, o documento voltará para a sede do órgão e é necessário fazer sua retirada presencialmente durante o horário de atendimento de 8h às 14h.

No boleto de licenciamento, além da taxa do Departamento de Trânsito, também constam o imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) – devido à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) e recolhido pelo órgão, o seguro DPVAT e multas, se houver. O pagamento dos valores pode ser realizado via internet banking, em agências bancárias ou caixas eletrônicos.

Os veículos que forem removidos serão levados para o parque de retenção do Detran, localizado na rua do Japonês, no bairro do Bengui.

Por Lilian Guedes (DETRAN)

*Colaboração: Esther Pinheiro