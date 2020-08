Veja a receita para sair da crise de CEOs e empresários que representam o PIB brasileiro

Medidas incluem avanço nas reformas administrativa e tributária, privatizações, ajuste nas contas públicas e ações para preservar meio ambiente \

SÃO PAULO – Executivos do setor privado consideram a semana que passou um exemplo das dificuldades que o país enfrenta para retomar a trilha do crescimento da economia e deixar para trás a retração dos últimos meses provocada pela pandemia do novo coronavírus, quadro que ficará ainda mais visível nesta semana com a divulgação do desempenho da economia no segundo trimestre, ápice da crise.

Paulo Guedes, o comandante da equipe econômica, prometeu entregar um “Big Bang”, como definiu seu pacote de obras e outras medidas, mas acabou a semana sem anúncios e ainda teve sua proposta de reestruturação do Bolsa Família no novo Renda Brasil rejeitada publicamente pelo presidente Jair Bolsonaro.

O GLOBO ouviu líderes de 12 grandes empresas brasileiras, que juntas faturaram mais de R$ 95 bilhões em 2019, sobre quais seriam as soluções de curto prazo que deveriam constar de um plano de ação para conduzir a economia a uma recuperação consistente. Na visão dos executivos, ações para garantir renda aos mais vulneráveis são importantes, mas é preciso encontrar soluções que contemplem o equilíbrio das contas públicas.

Na opinião desses representantes do PIB brasileiro, o governo precisa aprovar reformas que possam, de fato, trazer segurança jurídica para incentivar investimentos, emprego e competitividade.

A receita que aparece nas entrevistas é conhecida e se aproxima do discurso liberal que Guedes tem dificuldades de colocar em prática: aprovar as reformas tributária e administrativa, avançar de fato nas privatizações e retomar o equilíbrio das contas públicas. O meio ambiente também precisa ser contemplado.

— Todos nós esperamos a plataforma que foi dita desde a eleição: controle do gasto público, menor participação do governo na economia, privatização e as reformas. Qualquer desvio neste programa ou nesta direção assusta um pouco — resume João Carlos Brega, presidente para a América Latina da gigante Whirlpool, das marcas Brastemp e Consul.

Para Marco Stefanini, fundador da companhia de tecnologia da informação que leva seu sobrenome, a retomada passa pela geração de empregos. Mas, o veto de Bolsonaro à desoneração da folha de pagamentos de empresas até 2021 deixou dúvidas sobre essa prioridade. A dubiedade do governo — ora apostando na rigidez fiscal ora na alta das despesas — também é citada como um fator contrário às perspectivas de investimentos, fundamentais para a recuperação.

— Olhando do ponto de vista da eficiência, às vezes me dá a sensação de que estamos tentando romper um ciclo vicioso, e isso não é fácil — diz Viviane Martins, presidente da Falconi Consultores.

As propostas dos empresários

João Carlos Brega, da Whirlpool

Além de defender a responsabilidade fiscal, uma promessa do governo, o presidente para a América Latina da Whirlpool (dona de marcas como Brastemp e Cônsul) afirma que a retomada da economia se dará com as reformas e as privatizações. Para ele, todas devem correr simultaneamente. O executivo afirma que o governo e o Congresso têm condições de pensar em mudanças na tributação e na administração junto com o processo de venda de estatais:

— Todo mundo gostaria que tudo fosse feito rápido, há um período de gestação. Não adianta colocar nove gestantes, uma ao lado da outra, que não teremos uma gravidez em um mês. São temas muito delicados e muito difíceis — afirma. — Isso é igual matemática, nenhuma é suficiente, mas todas são necessárias. O jogo é “e”, não “ou”.

O executivo se mostra preocupado com um falso otimismo da economia, por causa do bom momento das Bolsas de Valores e com os auxílios financeiros às camadas mais pobres. Ele afirma que o governo acertou ao agir rápido para atender os mais vulneráveis, mas os desafios continuam:

— Agora tem a equação de como a gente sai disso.

Viviane Martins, da Falconi

A presidente da consultoria Falconi vê a retomada do crescimento passando pela busca da eficiência. Assim, ela prioriza a reforma administrativa, mesmo reconhecendo a importância da tributária:

— Nos últimos 20 anos, estamos abaixo do crescimento médio da América Latina. Crescemos pouco, gastando muito e mal. Muita gente acha que deveriam andar juntas, mas penso na dificuldade política de duas reformas ao mesmo tempo. A escolha clara é pela administrativa, enxugar um pouco esses gastos.

A executiva também discorda da visão de que investimento em infraestrutura é uma boa alavanca para a retomada. Prova disso, em sua opinião, é a imensa quantidade de obras públicas incompletas no país, metade delas parada por questões técnicas, não por falta de verbas.

Uma das principais lideranças do país na defesa da agenda de desenvolvimento sustentável da ONU, ela aponta esse caminho como motor de uma retomada consistente:

— Economia verde é uma vocação natural do Brasil. Enquanto não virmos que uma árvore deitada vale menos que uma em pé, não se vai planejar um desenvolvimento sustentável. Hoje a Amazônia é quase um incômodo, mas deveria ser vista como um tesouro.

Miguel Gularte, da Marfrig

Não existe uma “bala de prata” para destravar a economia, segundo o presidente da Marfrig. O Brasil pode criar um ambiente de negócios mais saudável, com uma carga tributária correta, ele avalia. Para isso, é preciso avançar numa reforma tributária que simplifique e desburocratize o complexo sistema de impostos do país, trazendo ganhos de produtividade às empresas.

Isso, na visão do líder da gigante de carnes, aumentaria a competitividade da economia. Se houver consenso tanto do Executivo quanto do Legislativo, as reformas tributária e administrativa podem andar juntas, acredita:

— Não sei se vai acontecer, mas havendo esse entendimento e participação da sociedade, há espaço.

Para ele, a retomada passa também pelo aumento do emprego e da recuperação da renda das pessoas. Gularte argumenta que não existe melhor programa de distribuição de renda que vagas de trabalho, mas ressalta o impacto dos programas de transferência.

— A manutenção do auxílio emergencial por mais um período, sem entrar no mérito do tamanho do benefício, assim como o programa Renda Brasil, terão um impacto importante para o consumo doméstico, o que também ajuda a estimular a economia.

Mate Pencz, da Loft

Um dos fundadores da Loft — start-up “unicórnio” do setor imobiliário —, o empresário acredita que a prioridade para a retomada da economia do país é a manutenção do teto de gastos, que limita o crescimento das despesas da União.

Pencz, que se criou na Europa e se formou nos EUA, entende que o auxílio emergencial foi importante, mas lembra que no Brasil o “cobertor é mais curto”. Para ele, agora o governo precisa buscar soluções criativas para assistir os mais pobres e manter o equilíbrio das contas.

Ampliar as privatizações também é visto como algo fundamental, pois ele acredita que o país vive uma oportunidade única com os juros baixos:

— Hoje, existe um Brasil que dá certo: de empreendedores e start-ups que estão surfando a onda dos juros mais baixos da história, trazendo investimentos, gerando empregos e renda. Mas caso o controle fiscal seja perdido, o risco é uma escalada dos juros, do câmbio e da inflação, o que ameaçaria acabar com esta onda positiva que está nutrindo o Brasil hoje.

O sócio da Loft acredita que a reforma tributária é prioritária e, mesmo conhecendo-se pouco de seus detalhes, gosta dos princípios defendidos pelo ministro Paulo Guedes: transparência e simplificação.

Flávio Rocha, da Riachuelo

Para o controlador da rede de lojas Riachuelo, a prioridade número um do governo precisa ser a reforma administrativa, e não a tributária.

— Primeiro você projeta a casa e depois vai ao banco para levantar o dinheiro. O Brasil está fazendo o contrário — diz.

Rocha defende, por exemplo, o fim da estabilidade dos funcionários públicos.

Para o empresário, a pior proposta de mudança do sistema tributário é a PEC 45, em tramitação na Câmara, que prevê a unificação de PIS, Cofins, IPI (federais), ICMS (estadual) e ISS (municipal) em um Imposto sobre Bens e Serviços (IBS):

— É a prova de que é possível piorar o pior sistema tributário do mundo. As três bases clássicas de tributação, que são renda, consumo e patrimônio, estão falidas. É preciso anexar a informalidade, que hoje é de 40%, à base tributária. Isso o imposto digital (defendido pelo ministro Paulo Guedes) faz magistralmente.

Segundo ele, a tributação sobre operações financeiras digitais permitiria ampliar a base de contribuintes, porque incorporaria recursos dos informais, o que tornaria possível uma redução das alíquotas.

Luis Gonçalves, da Dell

É preciso manter e incentivar a revolução digital turbinada pela pandemia, na visão do líder da Dell para América Latina. Para ele, isso já está sendo feito por outras nações, sobretudo na Ásia, e pode gerar avanços importantes, inclusive para a redução da desigualdade:

— Precisamos de um esforço programático e coordenado para aumentar a inserção digital, tornar isso uma vantagem competitiva, aumentar a produtividade e ampliar o acesso a serviços como saúde e educação.

O executivo lembra, por exemplo, que o país está cheio de incertezas sobre o leilão 5G enquanto outros países estão avançando nesta e em outras tecnologias.

Do ponto de vista macroeconômico, Gonçalves afirma que é hora de pensar grande:

— O mundo dos negócios e os cidadãos esperam as reformas, não há mais um questionamento do que fazer, a questão toda está centrada na dinâmica da realização.

Porém, ele acredita que as incertezas e a falta de visão de longo prazo já afetam as decisões sobre investimentos.

— A CPMF é o que a gente quer no longo prazo? A impressão é que estamos buscando a reforma para solucionar algo imediato, e não pensando no país no futuro.

Lídia Abdalla, da Sabin

À frente da rede de laboratórios médicos Sabin, ela diz que o setor de saúde privada não pode sair prejudicado da reforma tributária. Se for aprovada, a proposta de que os setores de serviços paguem maior alíquota de imposto precisa ser compensada, defende:

— A maior preocupação do setor neste momento é que a alíquota do PIS/Cofins passaria de algo entre 5% e 6% para 12% na proposta do governo. Os serviços ficarão até 7,4% mais caros, e isso pode sobrecarregar o sistema público de saúde.

Para a executiva, é preciso encontrar mecanismos que atenuem a alta do custo, como a desoneração da folha de pagamento.

— Estudos mostram que, de 117 países que adotam imposto único, 76% dão isenção total aos serviços de saúde e outros 6% aplicam uma alíquota menor que a padrão para o setor.

Abdalla também defende a manutenção do teto de gastos, que limita o crescimento das despesas da União, e diz ver com preocupação o que chama de desalinhamento entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes sobre a forma de custear programas sociais.

Marco Stefanini, da Stefanini

A retomada da economia brasileira passa pela geração do emprego, diz o fundador da multinacional de tecnologia, Stefanini. Mas, na visão dele, o governo perdeu o foco em políticas para a criação de novas vagas no setor formal. Ele cita como exemplo recente disso o fato de o presidente Jair Bolsonaro ter vetado a desoneração da folha de pagamento de empresas de alguns setores até 2021.

— É uma renúncia de apenas R$ 8 bilhões para o governo. O auxílio emergencial foi importante para manter a economia informal em movimento, mas não pode ser mantido pela vida toda —avalia.

Para o empresário, a reforma tributária proposta pelo governo, que aumenta a carga para o setor de serviços, e o veto à desoneração da folha sinalizaram que não existe preocupação do Executivo com a criação de vagas no setor formal, onde se paga imposto. Ele diz que as reformas tributária e administrativa deveriam caminhar simultaneamente no Congresso:

— Se as empresas privadas tiveram que cortar custos para se adaptar aos novos tempos durante a pandemia, o setor público também deve fazer o mesmo reformando o Estado.

Lorival Luz, da BRF

Focar nas reformas tributária e administrativa deve ser uma prioridade, avalia o presidente da BRF. Ao mesmo tempo, ele diz que é preciso considerar a evolução da agenda ambiental e de sustentabilidade, avançando nas relações diplomáticas e comerciais com os principais parceiros do Brasil.

— A reforma tributária é absolutamente necessária, precisa ser simplificada e mais efetiva, reduzindo a sonegação e os custos inerentes à complexidade do regime atual. E os temas ambientais e de sustentabilidade são acompanhados com preocupação pelo mundo todo e determinantes para a tomada de decisões pelos investidores, empresários e pela sociedade.

Nesse sentido, Luz pondera que medidas em discussão têm de possibilitar segurança jurídica para investimentos no Brasil. E dar mais competitividade às empresas brasileiras no mundo globalizado, trabalhando a imagem do país no cenário internacional de forma a abrir novos mercados.

— Somente dessa forma será possível gerar retornos para as empresas e, consequentemente, criar emprego, gerar renda e permitir a arrecadação de impostos, o que é fundamental para viabilizar ações que possam reduzir a desigualdade social.

Antonio Filosa, da Fiat Chrysler

À frente da Fiat Chrysler no Brasil e na América Latina, Filosa vê com otimismo os planos do governo federal de simplificar o sistema tributário e ampliar a base de tributação no país. Ele reconhece, no entanto, que é tarefa complexa, já que existem impostos que “se entrelaçam e se propagam” ao longo das cadeias de produção.

— Menos burocracia fiscal ajudará a indústria a ser mais competitiva. A complexidade tributária, a devolução de créditos tributários represados e os gaps de infraestrutura são os fatores que mais afetam a competitividade do setor produtivo brasileiro, dificultando a maior inserção dos produtos industrializados brasileiros no mercado internacional.

Com isso, o Brasil avançaria em competitividade, podendo se consolidar como plataforma de exportação. Pela dimensão e escala do mercado interno, sublinha o executivo, o país é visto como estratégico para muitas das maiores empresas do mundo.

Tayguara Helou, da Braspress

O diretor de Desenvolvimento da Transportadora Braspress defende a priorização de uma reforma administrativa antes da discussão tributária no país.

Para ele, o recorte das despesas com a máquina pública deve passar por uma limitação de número de servidores e gasto com o legislativo municipal de acordo com o tamanho dos municípios.

— O ideal seria reduzir o número de municípios, mas como isso é impossível, é preciso limitar o tamanho das prefeituras e o total de servidores.

Helou defende ainda a privatização dos Correios de maneira fatiada.

— Hoje a empresa tem 127 mil servidores, ela pode ser dividida e as correspondências poderiam ser regionalizadas e repassadas a franquias dos Correios, por exemplo.

Laércio Cosentino, da Totvs

Os desafios que a pandemia impõe à economia brasileira poderiam ser utilizadas para ganhos de competitividade e de uma nova visão de país, na opinião do fundador e presidente do conselho da Totvs.

Ele acredita que, de imediato, é preciso continuar irrigando a economia, com medidas como o auxílio emergencial e crédito para micro e pequenas empresas, mas de forma responsável, para garantir a saída desta situação de forma consistente fiscalmente. Para isso, em sua opinião, é necessária uma espécie de pacto nacional

— Nós, às vezes, ficamos discutindo muito no varejo, muito em política e ideologia, e não pensamos em longo prazo, em fazer o que temos que fazer — diz. — Não temos um projeto de país há cinco ou seis governos, enquanto países que cresceram, como a China e a Coreia do Sul, têm planos de longo prazo muito claros.

Ele acredita que a pandemia trouxe uma oportunidade para o país se inserir de forma diferente no mundo, sendo uma alternativa à produção de bens, que pode atrair empresas para cá se isso for bem explorado:

— A gente tem uma oportunidade de fazer reformas e trazer novas empresas e criar uma rota de prosperidade no hemisfério sul.

Mas há riscos importantes. Para ele, ao insistir em modelos ultrapassados, inclusive de tributação, o país pode ver empregos importantes migrarem para outras nações, em um momento em que o presencial deixa de ser tão relevante. Assim, é preciso desonerar o emprego, a energia e as telecomunicações em uma reforma tributária, em sua visão:

— A gente tem que reduzir a carga tributária para ser competitivo, diminuir o estado brasileiro. Não adianta pensar em reforma que não vai pensar na frente, tem que ser estruturante.