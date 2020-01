Veja as vagas de emprego do Sine Macapá para o dia 28 de janeiro

Apesar do segundo lugar na pesquisa, o presidente da Riotur, Marcelo Alves, afirma estar satisfeito com os números do turismo no Rio

RIO — A cidade de São Paulo passou o Rio como destino mais procurado por turistas no carnaval. A reviravolta no reinado da folia aparece num levantamento feito pela Decolar, que considera apenas as vendas de produtos de turismo com 80 dias de antecedência, por meio da própria plataforma. Com base nesses parâmetros, este é o segundo ano consecutivo com a capital fluminense na vice-liderança. Em 2019, foi Salvador que ficou à frente da festa carioca.

A plataforma avalia que a terra da garoa e o Rio ocupam o topo do ranking porque concentram os desfiles das maiores escolas de sambas e dos principais blocos. Já Salvador, com seus tradicionais trios elétricos, caiu este ano para a terceira posição.

— As pessoas têm procurado São Paulo porque, além de vários blocos, há boas opções de gastronomia e compras. O resultado é muito positivo. Há 20 anos, não tínhamos nem 5% de ocupação hoteleira no carnaval — comemorou Bruno Omori, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis São Paulo (ABIH-SP), prevendo 60% dos quartos ocupados nos dias de folia deste ano.

Com a fuzarca paulista crescendo — a expectativa este ano é de 15 milhões de foliões nas ruas, com 861 desfiles de blocos — mais gente decide não sair da cidade. A administradora Thaís Gonçalves, de 30 anos, já curtiu o carnaval no Rio, mas, em fevereiro, decidiu não viajar:

— Acho que vale mais a pena ficar em São Paulo. Há muitos blocos e gente bonita.

Apesar do segundo lugar na pesquisa, o presidente da Riotur, Marcelo Alves, afirma estar satisfeito com os números do turismo no Rio.

— A um mês da festa, temos grande parte dos hotéis com ocupação de 100%. Vamos bater o maior público do carnaval — ressalta Alves.