Veja como acompanhar hoje a 2ª tentativa da missão da SpaceX e da Nasa

Acontece, neste sábado (30), a segunda tentativa da Nasa e da SpaceX de enviar dois astronautas americanos para o espaço. Na última quarta-feira (27), Doug Hurley e Bob Behnken já estavam posicionados em seus assentos na cápsula Crew Dragon quando o processo de decolagem teve que ser interrompido pelas más condições de tempo.

A decolagem está marcada para as 16h22, no horário de Brasília. O foguete será lançado na plataforma 39A, do Centro Espacial Kennedy, a mesma utilizada pela missão Apollo 11, que levou o astronauta Neil Armstrong à Lua.

Mas a Nasa TV iniciará a transmissão ao vivo mais cedo pelo YouTube a partir das 12h (horário de Brasília). A SpaceX também transmitirá o lançamento em sua página, a partir das 12h20 (horário de Brasília).

A missão faz parte de uma tentativa de colocar os Estados Unidos novamente na vanguarda do lançamento de astronautas para o espaço. Será a primeira vez, depois de quase uma década, que uma missão tripulada é enviada a partir do território americano.

O lançamento deste sábado também é um marco para a empresa SpaceX, do empresário bilionário Elon Musk. Será a primeira missão tripulada já realizada pela companhia desde que ela foi fundada em 2002.

A estimativa é que os astronautas cheguem à Estação Espacial Internacional no dia seguinte, 19 horas após o lançamento. Em entrevista para a rede de televisão americana CBS, Elon Musk afirmou que, caso a missão falhe, a culpa será dele. Em 2013, a Nasa requisitou que a sonda Dragon, desenvolvida pela companhia de Musk para o transporte de cargas espaciais, fosse adaptada para poder levar uma tripulação ao espaço.

Após um investimento de mais de 3 bilhões de dólares por parte da Nasa e muitos atrasos no cronograma, a expectativa para o lançamento é alta. Caso a missão tenha sucesso, os Estados Unidos poderão voltar a enviar astronautas ao espaço sem depender do Cosmódromo de Baikonur, base de foguetes russa que tem sido usada pelo país desde 2011. Embora ainda exista a possibilidade de um novo adiamento por causa do tempo, a empresa e a agência americana estão comprometidas com a missão. O mundo aguarda com ansiedade.