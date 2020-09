Veja divisão dos jogos da Libertadores na televisão e o que SBT pode herdar

A divisão de jogos da Libertadores da América na televisão já está definida na primeira fase e não existe grandes mudanças que possam ser feitas. Nesse contexto, o SBT, que encaminhou a compra do torneio para TV aberta, deve adquirir os direitos já sabendo os jogos que terá em seu menu, por herdar escolhas da Globo feitas anteriormente.

Mas na TV por assinatura, a situação ainda é indefinida. A Disney, que vai exibir jogos no Fox Sports, já sabe quais partidas fará, mas pode aumentar esse pacote porque partidas previstas para o SporTV estão sem dono —e ela é uma das interessadas. Por fim, existe o Facebook, que perdeu a exclusividade de jogos na quinta por causa da pandemia do novo coronavírus, mas continua com várias partidas com exibição apenas pela rede social, incluindo jogos de Flamengo e Santos.

O UOL Esporte mostra para você abaixo como as partidas envolvendo clubes brasileiros estão acomodadas:

SBT: Flamengo, Palmeiras e SPFC x River

Assim que assinar o contrato com a entidade máxima do futebol sul-americano, o SBT passará a ter dois jogos por rodada para exibir em TV aberta. Na primeira leva, Palmeiras e Grêmio são as atrações. Mas os jogos mais fortes e atrativos estão no dia 30 de setembro. O SBT terá o direito de exibir o Flamengo e o jogo entre São Paulo x River Plate (ARG), um dos mais esperados da fase de grupos da Libertadores. Em quatro rodadas iniciais, que só terminam no dia 21 de outubro, o campeão de exibições será o Palmeiras, com 3. São partidas que lhe darão um grande poder de fogo na disputa pela audiência contra jogos do Corinthians no Brasileirão:

Fase de grupos – Rodada 3:

16/09 – Quarta-feira – 21h30 – Bolívar (BOL) x Palmeiras

16/09 – Quarta-feira – 21h30 – Universidad Catolica (CHI) x Grêmio

Fase de grupos – Rodada 4:

23/09 – Quarta-feira – 21h30 – Internacional x Grêmio

23/09 – Quarta-feira – 21h30 – Guaraní (PAR) x Palmeiras

Fase de grupos – Rodada 5:

30/09 – Quarta-feira – 21h30 – Flamengo x Independiente del Valle (EQU)

30/09 – Quarta-feira – 21h30 – River Plate (ARG) x São Paulo

Fase de grupos – Rodada 6:

21/10 – Quarta-feira – 21h30 – Flamengo x Junior Barranquilla (COL)

21/10 – Quarta-feira – 21h30 – Palmeiras x Tigre (ARG)

Disney: na expectativa por mais jogos, mas com trunfos importantes

A Disney escolheu não dividir os jogos que possui da Libertadores entre ESPN e Fox Sports, pelo menos neste ano. Por enquanto, as transmissões ficam concentradas em seu novo canal esportivo. Mas tudo pode mudar, já que a empresa americana é uma das interessadas no pacote de jogos de TV por assinatura que está vago desde a rescisão contratual efetuada pela Globo — isso implicou na perda de jogos também pelo SporTV. Enquanto isso, o Fox Sports terá jogos prioritariamente às terças e quartas, incluindo uma partida do Flamengo exclusiva e o primeiro duelo entre São Paulo e River Plate, no Morumbi, no próximo dia 17.

Veja a lista completa de brasileiros:

Fase de grupos – Rodada 3:

16/09 – Quarta-feira – 19h15 – Internacional x América de Cali (COL)

16/09 – Quarta-feira – 21h30 – Bolívar (BOL) x Palmeiras

17/09 – Quinta-feira – 19h – São Paulo x River Plate (ARG)

Fase de grupos – Rodada 4:

22/09 – Terça-feira – 19h15 – Barcelona (EQU) x Flamengo

23/09 – Quarta-feira – 19h15 – Athletico Paranaense x Colo Colo (CHI)

23/09 – Quarta-feira – 21h30 – Guaraní (PAR) x Palmeiras

Fase de grupos – Rodada 5:

29/09 – Terça-feira – 21h30 – América de Cali (COL) x Internacional

30/09 – Quarta-feira – 19h15 – Palmeiras x Bolívar (BOL)

30/09 – Quarta-feira – 21h30 – River Plate (ARG) x São Paulo

Fase de grupos – Rodada 6:

20/10 – Terça-feira – 21h30 – Peñarol (URU) x Athletico Paranaense

20/10 – Terça-feira – 21h30 – São Paulo x Binacional (PER)

21/10 – Quarta-feira – 21h30 – Palmeiras x Tigre (ARG)

Facebook segue com jogos exclusivas, mas sem dia solo

Por causa do calendário apertado causado pela pandemia do novo coronavírus, jogos antes previstos para terça e quarta foram transferidos para às quintas. É o caso, por exemplo, de São Paulo x River Plate. Antes previsto para 15 de setembro, ele foi alterado para 17. Com isso, o Facebook perdeu o dia em que só ele exibia jogos da competição. Mas não faz mal: a plataforma segue com suas partidas exclusivas intactas até às quartas de final.

Veja a lista completa de brasileiros:

Fase de grupos – Rodada 3:

17/09 – Quinta-feira – 21h – Independiente del Valle (EQU) x Flamengo

Fase de grupos – Rodada 4:

24/09 – Quinta-feira – 23h – Delfín (EQU) x Santos

Fase de grupos – Rodada 5:

01/10 – Quinta-feira – 19h – Olimpia (PAR) x Santos

Fase de grupos – Rodada 6:

22/10 – Quinta-feira – 21h30 – Universidad Católica (CHI) x Internacional

22/10 – Quinta-feira – 21h30 – Grêmio x América de Cali (COL)

Jogos disponíveis: Santos, Gre-Nal e até Flamengo

Algumas partidas para TV fechada ainda estão disponíveis: são aquelas que faziam parte de um pacote com 27 jogos do Grupo Globo. Dez deles envolvem brasileiros. Neste pacote, estão previstas transmissões de Santos, Athletico e Flamengo. A Conmebol pretende fechar o quanto antes estes pacotes. Disney e Grupo Bandeirantes estão na disputa por eles, mas nenhum está tão avançado quanto a negociação para TV aberta com o SBT, por exemplo.

Veja a lista de jogos que estão sem transmissão e envolvem brasileiros:

Fase de grupos – Rodada 3:

15/09 – Terça-feira – 19h15 – Jorge Wilstermann (BOL) x Athletico Paranaense

15/09 – Terça-feira – 21h30 – Santos x Olimpia (PAR)

16/09 – Quarta-feira – 21h30 – Universidad Catolica (CHI) x Grêmio

Fase de grupos – Rodada 4:

22/09 – Terça-feira – 21h30 – LDU (EQU) x São Paulo

23/09 – Quarta-feira – 21h30 – Internacional x Grêmio

Fase de grupos – Rodada 5:

29/09 – Terça-feira – 19h15 – Grêmio x Universidad Catolica (CHI)

29/09 – Terça-feira – 21h30 – Athletico Paranaense x Jorge Wilstermann (BOL)

30/09 – Quarta-feira – 21h30 – Flamengo x Independiente del Valle (EQU)

Fase de grupos – Rodada 6:

20/10 – Terça-feira – 19h15 – Santos x Defensa y Justicia (ARG)

21/10 – Quarta-feira – 21h30 – Flamengo x Junior Barranquilla (COL)