Veja o que muda em 1º de fevereiro com o Brexit

Nesta sexta-feira (31), o Reino Unido deixará de fazer parte da União Europeia, após três anos e meio do início do processo de desligamento. Com o fim do Brexit começa o período de transição, que vai durar 11 meses.

O país segue integrado às estruturas europeias, mas já não é efetivamente membro do bloco. O Reino Unido ficou 47 anos na UE e terá até janeiro de 2021 para negociar uma nova relação bilateral com o continente, incluindo um tratado comercial.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, fará um discurso para dar as boas-vindas ao “início de uma nova era” do país pouco antes do horário de formalização, às 22h (19h no horário de Brasília). O fim do Brexit está marcado para a 0h (21h em Brasília).

– Esse é o momento em que o sol nasce e a cortina se levanta em um novo ato – dirá Johnson no discurso, segundo antecipou um porta-voz de Downing Street.

FESTA DO BREXIT

Uma contagem regressiva para a saída oficial será projetada nas fachadas da residência oficial do primeiro-ministro e dos edifícios do governo no centro de Londres. Elas terão as cores vermelha, branca e azul, usadas na bandeira britânica.

O palácio de Westminster, sede do Legislativo, também será decorada com bandeiras do país para celebrar uma decoração que o governo do Reino Unido classifica de “histórica”.

Pela manhã, Johnson comandará a última reunião de gabinete com seus ministros antes da ruptura em Sunderland, cidade ao norte da Inglaterra no qual o “sim” no referendo do Brexit em 2016 venceu com ampla vantagem.