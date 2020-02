Venda menor de carne bovina diminui preços no varejo

Com as vendas em queda no varejo, os preços da carne bovina em São Paulo perderam força. De acordo com a Scot Consultoria, a demanda amena não tem sido suficiente para girar os estoques e, com isso, a saída tem sido diminuir o preço do produto. “No estado, esta foi a segunda semana seguida de desvalorização. Apenas nos últimos sete dias, a queda de preço foi de 0,9%”, disse a empresa.

Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, o cenário é semelhante. Nas praças citadas, o preço da carne recuou 2,1% e 1,8%, respectivamente. Por outro lado, no Paraná o mercado está firme. Mesmo com a dificuldade em escoar a produção, a oferta restrita tem permitido preços firmes. No estado, desde o início do mês, a cotação da carne bovina sem osso, no varejo, subiu 6,2%.

Por: Scot