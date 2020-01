Ventos fortes arrancam parte do teto do aeroporto de Fortaleza

Durante a ventania que atingiu Fortaleza e parte da Região Metropolitana neste domingo (26), parte do teto do Aeroporto de Fortaleza foi arrancado. Imagens registradas por moradores das proximidades mostram parte da estrutura superior do terminal se desfazendo.

A Fraport, empresa responsável pela administração do aeroporto, confirmou em nota que o dano foi causado pelas rajadas desta manhã, fazendo com que algumas telhas se soltassem da estrutura do terminal.

“A equipe de manutenção está tomando todas as ações necessárias para garantir a segurança”, informou. A empresa informou que não houve feridos com a queda de parte do teto, nem impacto nos voos por conta da ventania.

A manhã deste domingo foi marcada por chuva e fortes ventos, causando transtornos como árvores caídas e queda de energia em alguns bairros da capital cearense. Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), os ventos alcançaram uma velocidade de 47 km/h.

Ainda conforme o órgão, o aumento repentino da velocidade dos ventos, considerado como rajadas, vem junto a um sistema meteorológico denominado linhas de instabilidade. O processo traz chuvas mais fortes, pontuais e se forma próximo à costa, sobre o oceano.