Vereador cobra da Prefeitura de Santarém plano de ação para retomada do turismo

O vereador Valdir Matias Jr cobrou que a Secretaria de Turismo de Santarém, Oeste do Pará, apresente um plano de ação para a retomada das atividades turísticas no município. Até agora a Prefeitura não se manifestou se Sairé 2020 será mantido para setembro ou se o evento será adiado.

“Já deveria ter iniciado um movimento para minimizar os impactos no trade turístico da cidade. O setor turístico do município, que assim como vários outros segmentos, também sofre com os efeitos da pandemia do coronavírus”, ressaltou o parlamentar. Santarém reabriu gradualmente o comércio.

Matias Jr. lembrou que a cadeia turística do município está em queda vertiginosa desde o início da chegada do novo coronavírus. Segundo o vereador, depois de quase dois meses, muitos empreendedores ameaçam fechar seus estabelecimentos, pois não têm perspectiva de solução no pós-pandemia.

“É necessário que a Secretaria de Turismo encabece este movimento, elabore um plano de estratégias para preparar o município quando a pandemia passar. Mas isso precisa ser feito logo para minimizar os impactos no segmento”, disse.