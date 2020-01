Vereador Nilson Moura (PSD), de Bagre, no Marajó, é baleado em atentado em Belém

Uma menina de apenas 4 anos foi encontrada com vida após se perder em uma comunidade do município de Afuá, no Marajó. Ela foi encontrada cinco dias depois em uma área de mata, localizada próximo a uma comunidade ribeirinha entre o Amapá e o Pará.

Ana Vitória estava desaparecida desde o dia 29 de dezembro e se alimentava apenas com frutas e tomando água do rio. Ela foi encontrada na última quinta-feira (2) com escoriações e desidratação.



A menina foi levada para um pronto-socorro para o município de Santana, no Amapá, onde segue internada, mas está fora de perigo.



A mãe de Ana Vitória disse que a menina se perdeu quando brincava com a irmã em um terreno da família, onde foi vista pela última vez. Com a ajuda de familiares, ela foi encontrada após buscas feitas pelo Corpo de Bombeiros. “Ela estava sentadinha em cima de um pau. Ela não podia andar por causa do pezinho dela que estava todo machucado”, disse a mãe em reportagem ao Jornal Nacional. “Estou muito alegre porque encontrei minha filha com vida”, concluiu