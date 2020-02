Viatura é baleada e dois PMs são atingidos. Um morreu

Não há informações sobre o estado de saúde da segunda vítima

Um cabo da Polícia Militar, identificado como Weberton Moura Araújo, morreu na manhã desta terça-feira (25) após a viatura em que estava, em Ulianópolis, ser atacada por tiros por dois criminosos. Outro policial que estava na guarnição também foi atingido pelos tiros, mas foi socorrido e não corre risco de morte.

Nas imagens, é possível ver que o Cabo Moura estava no banco do motorista quando foi assassinado. Ele morreu ainda no local.

Segundo a Polícia Civil, a viatura em que os policiais faziam ronda estava próximo à delegacia da cidade quando foi atacada. É possível no vídeo de uma câmera de segurança que os dois atiradores fogem correndo após dispararem contra o carro da polícia.

Ainda de acordo com o órgão, guarnições das unidades policiais locais, Batalhão de Operação Especiais (Bope) e de policiais civis da 7° RISP – Superintendência Regional do Capim iniciaram de imediato diligências em busca dos assassinos. Um deles morreu durante uma troca de tiros e o outro foi preso. Uma arma também foi apreendida com o suspeito.

Apesar de a polícia não falar diretamente sobre o que pode ter motivado o atentado contra a vida dos policiais, o órgão informou que o Cabo Moura “atuava no combate ao tráfico de drogas na região”.