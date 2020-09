Vice de Thiago Araújo é tucana

A vice da chapa de Thiago Araújo(Cidadania) para a Prefeitura de Belém é Marinalva Muniz da Silva, a Mary, forte liderança popular, tucana de carteirinha e pessoa de confiança do prefeito Zenaldo Coutinho, que além de trânsito livre nos movimentos sociais emplaca bem representando a mulher trabalhadora e mãe de família, perfil da maioria absoluta do eleitorado feminino, que é maioria em todo o Brasil. Ela trabalhou no Núcleo de Apoio às Comunidades da Prefeitura e conhece Belém nas palmas da mãos. E será anunciada agora na sede do PSDB, em meio a reunião do partido.

Ainda hoje, às 18h, em convenção do Cidadania no Ginásio do Sesi, na Av. Almirante Barroso, Thiago Araújo será oficializado candidato à Prefeitura de Belém, com o apoio do PSDB, DEM, PV e PMN. Thiago é o mais jovem deputado estadual, já em segundo mandato – vai completar 28 anos no próximo dia 20 -, e promete que sua juventude será ferramenta transformadora. Em 2012, aos 18 anos de idade, então filiado ao PPS, foi eleito o vereador mais jovem da capital do Pará. Em 2014, conquistou seu primeiro mandato na Alepa. A convenção será transmitida pelas redes sociais do candidato e contará com a participação de lideranças dos partidos aliados.