Vice do Creci no Pará e Amapá relata insatisfação da classe com intervenção da Seplan em cartório

Maria Luisa Carneiro – vice-presidente do Creci PA/AP

Quando éramos crianças nossos pais nos disseram que a vida não era justa, nós crescemos e infelizmente descobrimos que isso era verdade.

Quase todos nós, em algum momento, sentimos este gosto amargo que é ser injustiçado por alguém ou em alguma situação. Se isso faz sentido para você, certamente a virtude da justiça é relevante em sua vida.

Infelizmente o ser humano tende a emitir sua opinião baseado em suas próprias percepções, em sua visão de mundo e na interpretação que tem dele. E não dos fatos como eles realmente são.

O teor do tratamento dado a Diego Kós Miranda em sua destituição pelo Tribunal de Justiça contrastou com a outorga da Ordem do Mérito Judiciário concedida a ele por este mesmo Judiciário – a mais alta honraria da justiça paraense a pessoas comprometidas com os valores éticos da moralidade e que tenham se distinguido no exercício de suas profissões, se constituído em exemplo para a coletividade – e com três anos de uma gestão premiada nacionalmente e de excelência quase unânime no setor imobiliário paraense.

Na gestão Kós Miranda, nós, corretores, clientes e advogados éramos felizes e não sabíamos. Tudo encantava e despertava o interesse e pouca coisa, quase nada, decepcionava no cartório. A gestão de vanguarda do Segundo Ofício fez com que 10 entre 10 notários da capital quisessem imitá-lo: os velhos e sucateados cartórios da capital tiveram que penosamente abrir o cofre e gradativamente substituir ou modernizar suas instalações para melhor atender ao cidadão comum.

Naquele 31 de Outubro de 2019, no afã de assumir o rentável Cartório do Segundo Ofício, registradora da cidade com seu aparato de seguranças particulares e respaldada pelo Judiciário prometeu aos corretores de imóveis e usuários do serviço “um novo tempo” para o registro de imóveis de Belém que segundo ela, “agonizava” – para nós, era o começo do fim de uma era dourada que só mais tarde descobriríamos.

O problema é que junto com o cartório não foi lhe entregue um manual, no qual um dos capítulos deveria versar sobre como tratar e conquistar os clientes. Resultado: menos de dois meses após sua nomeação, provou de seu próprio veneno. Nova destituição pelo TJPA – a quinta do cartório – desta vez, em tempo recorde. Curiosamente, o TJPA não procedeu com a mesma volúpia da destituição anterior. Tampouco divulgaram fotos nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Por que? Silêncio sepulcral.

Hoje, passado o calor do momento e deixando as paixões de lado, discutimos muito sobre o que realmente estaria por trás de tudo que aconteceu. O serviço do cartório piorou drasticamente e a insatisfação da população é geral.

A SEPLAN, responsável pela destituição de Diego Kós Miranda e de tantos outros cartorários, está envolvida num lamaçal de corrupção e denúncias de rachadinha que faz inveja até aos mais articulados esquemas políticos de Brasília. Descobriu-se no meio deste enredo que cartorários devem milhões, não pagam e permanecem em seus cargos.

Foram inúmeras maldades disfarçadas de notícias transmitidas naquele 31 de outubro de 2019. Vaidade e ambições deram contribuição determinante para induções deformadoras e injustas nos blogs sensacionalistas. As redes sociais serviram como uma forte aliada da propagação da retórica revestida de “fake news” – dessas e de todas as outras impropriedades propaladas pelos inventores para justificar o que mais tarde ficou injustificável.

Será bom se as pequenas e pontuais reparações de justiça – primeiro a de Deus, depois, quem sabe um dia a dos homens – servirem para alguma coisa no futuro.

Enquanto este sonhado dia não vem, nós – corretores de imóveis – permanecemos aguardando o retorno da época dourada do tratamento prestigioso dispensado a classe.

“É pior cometer uma injustiça do que sofrê-la, porque quem a comete transforma-se num injusto e quem a sofre não. “ — Sócrates -470 – -399 a.C.

Maria Luísa Mendes Carneiro

Vice-Presidente CRECI da 12ª. Região-PA/AP