Vice-procurador-geral Eleitoral solicita ao Congresso que as eleições continue na data prevista

O Ministério Público Eleitoral enviou um ofício ao Congresso Nacional defendendo que as eleições municipais, deste ano, sejam mantidas para o mês de outubro. O vice-procurador-geral Eleitoral, Renato Brill de Góes, defende que pleito não seja adiado e que os mandatos de prefeitos e vereadores não sejam prorrogados.

Segundo Góes, uma provável mudança na data poderia impactar na fiscalização do processo eleitoral. O primeiro turno está marcado para o dia 4, e o segundo turno, para 25 de outubro.

Ainda de acordo com o vice-procurador-geral, caso o adiamento das eleições seja inevitável, a melhor alternativa é realizar as votações do primeiro turno no dia 25 de outubro e o segundo turno 11 dias depois, ou seja, no dia 5 de novembro.

A mudança de data nas eleições municipais passou a ser discutida em razão da pandemia do novo coronavírus.

O documento foi encaminhado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

Para que haja qualquer mudança no calendário eleitoral, o Congresso precisa aprovar uma proposta de emenda à Constituição (PEC). Empossado no mês passado na presidência do TSE, o ministro Luís Roberto Barroso tem dito que o adiamento, ou não, das eleições é uma “decisão política”, embora pregue que o Congresso tenha como prioridade a saúde do eleitor.