Com um a menos e pênalti perdido, Paysandu elimina o Castanhal e está na final do Parazão

O Paysandu eliminou o Castanhal no jogo de volta da semifinal do Parazão, na tarde desta quarta-feira (12), no Estádio Curuzu. Os gols foram marcados no segundo tempo, por dois protagonistas que vieram do banco de reservas: Ari Moura abriu o placar par ao Bicola e Fidélis empatou. Nos pênaltis, o Papão venceu por 4 a 2.

Com a vitória, o Paysandu aguarda agora o vencedor de Remo x Tuna Luso, que jogam ainda nesta quarta, às 19h15, no Estádio Baenão. As finais ocorrem nos dias 16 e 23 de maio.

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

Primeira meia hora de jogo sem emoções

Mesmo fora de casa, foi o Castanhal que começou trabalhando mais a posse de bola. Enquanto isso, o Paysandu buscava pressionar a saída de bola do Japiim desde o campo de ataque. Quando tinha a bola, o Papão explorava o lado esquerdo, com Bruno Collaço. Isso liberava Marlon, que centralizava mais, encostando em Nicolas. Na marcação, o Castanhal montava um 5-4-1, o que dificultava as triangulações do Paysandu.

Volta após a pausa

Após a parada médica, o Paysandu passou a ter mais a bola, tentando trabalhar com uma linha de três na defesa – com Denilson entre os zagueiros e liberando os laterais. Em uma jogada com Denilson aparecendo na esquerda, Robinho recebeu quase na pequena área, levantou para Nicolas que não cabeceou bem. A bola sobrou para Ratinho, que isolou próximo do gol.

Axel faz milagre, mas pressão surte efeito

A segunda parte começou com o Paysandu em cima. Collaço achou Nicolas na área. O atacante girou e bateu firme para uma defesaça de Axel. Porém, o goleiro do Castanhal não pôde fazer nada quando Ari Moura roubou a bola de Cabecinha, na entrada da área do Japiim e bateu forte de perna esquerda. 1 a 0 Bicola.

O empate

Assim como Ari Moura, o protagonista do Castanhal também veio do banco. Fidélis entrou aos 10 e cinco minutos depois, Samuel tentou um passe infiltrado, Collaço errou o corte e a bola sobrou para Fidélis bater no canto direito de Victor Souza. 1 a 1.

Lance infantil

Aos 24 minutos, o Paysandu ficou com um a menos. Erro na saída de bola de Jhonnatan, Gui Campana ficou com a bola e apesar de estar cercado por quatro bicolores, Denilson fez a falta e recebeu o segundo amarelo, sendo expulso.

O pênalti

Aos 46 minutos, o Paysandu se mandou para o ataque, Ari Moura foi lançado na área e Pecel tirou com a mão. Nicolas foi para a cobrança e bateu no travessão e a partida foi para os pênaltis.

Disputa de penalidades

A disputa de pênaltis começou com Fidélis, que abriu o placar para o Japiim. Nicolas bateu e, chorado, empatou em 1 a 1. Na segunda cobrança do Castanhal, Pecel isolou, enquanto Ratinho colocou o Papão à frente. No terceiro chute, Canga fez o segundo para o Japiim, enquanto Jhonnatan recolocou o Bicola na liderança. Na quarta cobrança, Victor Souza pegou a cobrança de Cabecinha e Perema garantiu a vaga do Paysandu na final.

Ficha técnica

Paysandu x Castanhal

Semifinal – jogo de volta

Local: Estádio Curuzu – Belém (PA)

Hora: 15h45

Árbitro: Marco José Soares de Almeida/FPF

Assistentes: Luis Diego Nascimento Lopes/CBF e Acácio Menezes Leão/CBF

Quarto árbitro: Bruno Luiz Vieira da Luz/FPF

Gols: Ari Moura aos 5/2T e Fidélis aos 15/2T

Cartão amarelo: Paulinho, Denilson e Nicolas; Pecel, Guilherme e Fidélis

Cartão vermelho: Denilson; Cacaio

Paysandu: Victor Souza; Israel, Perema, Yan (Jhonnatan), Bruno Collaço (Diego Matos); Denilson, Paulinho (Elyéser) e Ratinho; Robinho (Ari Moura), Marlon (Alisson) e Nicolas. Técnico: Itamar Schulle.

Castanhal: Axel Lopes; Magnum (Daelson), Guilherme (Lucão), Cleberson e Lucas (Cabecinha); Samuel, Lyncoln (Fidélis), Gui Campana e William Fazendinha (Marcos); Pecel e Canga. Técnico: Cacaio.