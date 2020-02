Vídeo: Assista à pesagem do UFC Norfolk com Deiveson Figueiredo e Joseph Benavidez.

Treinador argentino negociou com o Galo antes do acerto com Dudamel, mas pediu valores altíssimos e não fechou; clube mineiro tem apoio de investidores na busca

O Atlético-MG está no mercado à procura de um novo treinador. O GloboEsporte.com apurou que o clube quer um profissional renomado e fará todos os esforços possíveis (com ajuda de investidores) para contratar um comandante “de primeira linha”. O Galo quer, agora, fugir de técnicos com currículo curto. O nome da vez é um que já apareceu recentemente nos bastidores, mas acabou não se concretizando: Jorge Sampaoli.

Houve uma negociação com o argentino no fim do ano passado. As conversas chegaram a evoluir bem, mas não foram concretizadas. Sampaoli ficou no “quase” e, agora, voltou a negociar com o Galo. A Rádio Itatiaia noticiou a informação da retomada das conversas entre as duas partes, e o GloboEsporte.com confirmou.

A principal dificuldade para buscar Jorge Sampaoli é a mesma que apareceu na outra ocasião: dinheiro. O treinador tem pedidas altíssimas (de salário e de premiação) e exigências muito específicas, que fazem com que o clube precise, de fato, de um grande esforço para viabilizar o negócio.

O que aumenta as chances de o negócio dar certo é o fato de Sampaoli ser o nome de preferência do grupo de investidores que está do lado do Galo nesta janela de transferências.

O treinador argentino, de 59 anos, está desempregado desde que deixou o Santos, no início de dezembro de 2019. Abriu negociações com alguns clubes, entre eles Palmeiras e Atlético, mas não chegou a um acordo.