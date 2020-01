Vídeo de Victor rindo de agressão volta viralizar após condenação

Na quarta-feira (15), o empresário e apresentador Carlos Santos, visitou o famoso ponto turístico de Belém, o mercado do Ver-o-Peso.

Durante a visita, o empresário conhecido por seu carisma, conversou com alguns comerciantes, e recordou da época em que também trabalhou no comércio de Belem, atuando como camelô.

Veja o vídeo que Carlos Santos divulgou em suas redes sociais:

O Mercado Ver-o-Peso, em Belém do Pará, é recheado de cultura. Este é possivelmente o mercado popular mais famoso do Brasil e, quiçá, seja um dos mercados mais famosos do mundo.

Aliás, é cultura pura, um achado antropológico, um dos mais significativos símbolos da cultura paraense, concentrando diversos produtos e hábitos da região norte.

Na verdade, o Ver-o-Peso é um complexo de 35 mil m² formado por diversas construções históricas, como o Mercado de Ferro, o Mercado da Carne, a Praça do Relógio, a Doca, a Feira do Açaí, a Ladeira do Castelo e o Solar da Beira e a Praça do Pescador. O conjunto foi tombado pelo IPHAN, em 1997.

Mercado Ver-o-Peso

Uma das grandes atrações são as inúmeras barracas devidamente organizados em setores, sendo considerada a maior feira livre da América Latina. As barracas são agrupadas em tipos de produtos e as “avenidas” têm os nomes dos materiais que vendem.

Desta forma, há a avenida Farinha, a Camarões, a Maniva, entre outras, por onde mais de um milhão e meio de pessoas circulam todos os meses.

O mercado foi construído no século XVII, em 1625, inicialmente chamado de “Casa do Haver-o-Peso”, surgindo com o objetivo de reforçar o controle alfandegário na Amazônia, como um posto de fiscalização e tributação das mercadorias trazidos para a cidade. O nome vem do fato de se controlarem também o peso dos produtos que por ali passavam, no intuito de cobrar os impostos para a coroa portuguesa.

Em 1839 a Casa de Haver o Peso foi extinta e o prédio foi arrendado para a venda de peixe fresco. Depois, em 1847, foi construído os Mercados de Peixe e o de Carne (o Mercado Municipal).