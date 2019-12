VÍDEO: Homem salva criança de 5 anos de ataque de pitbull no Rio

Um homem salvou um menino de 5 anos de um ataque de pitbull na última quinta-feira (19/12), em Padre Anchieta, no Rio de Janeiro. Patrick do Céu, 20 anos, que tem sido chamado de herói, foi flagrado pelas câmeras de segurança ajudando a criança a se livrar da ofensiva do animal quando passava pelo local.



Nas imagens, a criança aparece com a babá quando o cachorro começa o ataque. O animal consegue derrubar a mulher e a criança. Patrick, então, aparece para ajudar o menino a se desvencilhar do pitbull, coloca o garoto em cima de um carro que estava estacionado no local e vira alvo dos ataques.



Na luta contra o animal, o Patrick chega a cair no chão e, por fim, decide subir também no teto do veículo.

Ao jornal Extra, o homem disse que não quer ser chamado de herói e que pensou em sua filha na hora de ajudar o menino.



“Não sou herói, longe disso. Quando vi o que estava acontecendo, só consegui pensar na Lara. Fiz por aquele menino o que eu faria por ela. Não pensei em mim em nenhum momento, só queria fazer com que ele ficasse seguro. Agi por instinto”, disse o jovem.



O rapaz relatou ainda que o cachorro não pertence a ninguém da vizinhança e chegou ao local no mesmo dia do ataque. Patrick chegou a alimentá-lo momentos antes do ocorrido.



O animal foi levado pelo Corpo de Bombeiros e o dono ainda não foi encontrado. O menino teve ferimentos em várias partes do corpo e levou cinco pontos no pescoço. A babá teve um lesão no braço por causa da queda e Patrick levou um ponto na mão, e teve ferimentos nas pernas e braços, por conta das mordidas.