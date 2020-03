Vídeo mostra pedestres sendo levados em retroescavadeira para fugir de alagamento na BR-316

Transbordamento do rio Uriboca deixou o trânsito complicado entre os quilômetros 9 e 11 da rodovia, após chuva que durou mais de 10 horas nesta segunda-feira.

O transbordamento do rio Uriboca deixou o trânsito complicado entre os quilômetros 9 e 11 da rod. BR-316, após a chuva que durou mais de dez horas nesta segunda-feira (9). Um vídeo mostra pessoas sendo carregadas por retroescavadeira para fugir do alagamento em trecho da rodovia localizado em Marituba, região metropolitana de Belém, no sentido Marituba – Castanhal.

O Departamento de Trânsito (Detran) acompanha a situação, agravada pela interdição do viaduto do Coqueiro, após deslizamento de parte do aterro. Foi realizado um contrafluxo no trecho da BR para melhorar a fluidez no trânsito no sentido Belém-Ananindeua.

De acordo com boletim divulgado no fim da tarde, o fluxo continuava intenso entre os km 6 a 9. Agentes continuam no local para orientar os motoristas e ordenar o fluxo.

O trânsito continua complicado no início da noite. A velocidade média chegou a ser de 1km/h.