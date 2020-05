Vídeo-visita para familiares de detentos retorna, no Pará, após fim do lockdown

Com o fim do lockdown, o projeto de vídeo-visitas dos familiares com os custodiados da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) retornarão nesta terça-feira (26). Até o momento, são contempladas as unidades do Complexo Penitenciário de Santa Isabel e o Centro de Recuperação Feminino (CRF), em Ananindeua. Nas demais unidades da Região Metropolitana de Belém (RMB) e interior do Estado, o projeto está em fase de implantação.

O projeto vídeo-visita é uma iniciativa da SEAP para garantir que os custodiados tenham contato, mesmo que de forma virtual, com os seus familiares. A medida faz parte do protocolo que visa combater a propagação da Covid-19.

A ação volta a funcionar de acordo com o agendamento realizado pelo familiar do interno. O cadastramento é feito virtualmente, por meio do e-mail cadastrovirtual@gmail.com ou pelos telefones (91) 98896-5010 e (91) 98549-2519.

Por Vanessa Van Rooijen