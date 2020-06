As vídeoaulas transmitidas pela Secretaria de Estado de Educação através da TV Cultura entram em uma nova etapa a partir desta segunda-feira (1º). Serão aulas inéditas que já foram gravadas pela equipe de professores do Sistema Educacional Interativo (SEI). A transmissão integra o projeto “Todos em Casa pela Educação”, da Seduc, que tem o objetivo de garantir uma rotina mínima de estudos aos alunos da rede estadual pública de ensino durante a suspensão das aulas presenciais provocada pela pandemia do coronavírus.

Foto: DivulgaçãoAs aulas serão divididas em quatro blocos, cada um com aulas separadas, direcionadas a estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio, e também aos alunos que farão o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

Com as férias antecipadas nos meses de abril e maio e o avanço da pandemia a Seduc, visando proteger a saúde dos professores e equipe técnica envolvida na gravação, optou por reprisar as aulas transmitidas nos primeiros meses do projeto.

Segundo o coordenador do SEI, Fellipy Fernando, por enquanto ainda não haverá aula ao vivo, uma vez que o retorno dos servidores da educação, incluindo os professores, ainda se dará de forma gradativa. “Os alunos poderão contar nas próximas semanas com um conteúdo ainda não exibido e voltado para diversas áreas do conhecimento”, explica.

Ele destaca a importância da tecnologia nesse período de suspensão das aulas. “A Seduc montou uma força tarefa para minimizar os impactos da pandemia na rotina escolar e a tecnologia vem para potencializar as relações humanas. É uma aliada nesse momento de isolamento”, comenta o coordenador.

Desde que as vídeolauas começaram a ser exibidas, a TV Cultura vem ganhando destaque em sua programação. Durante as aulas a audiência da emissora oscila entre o segundo e terceiro lugar na Região Metropolitana de Belém. A emissora está presente em 108 dos 144 municípios do Pará, cobrindo cerca de 80% o território do estado. O Portal Cultura, que retransmite as vídeoaulas diariamente, passou de 80 para 700 pessoas conectadas no horário da transmissão. O aplicativo Cultura Rede de Comunicação, na loja Play Store, já soma mais de 10 mil downloads. Já o link do “Para Casa”, no site da Seduc, que reúne o conteúdo de atividades, já se aproxima de 500 mil acessos.

As aulas da TV Cultura continuam sendo exibidas de segunda a sexta, das 15h30 às 17h30 e aos sábados, das 11h às 13h.