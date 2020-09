Vídeos de campanhas eleitorais precisam ser mais compreendidos por pessoas com deficiência, recomenda MP

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) recomendou aos partidos políticos que adotem medidas para garantir, nas propagandas usadas nas eleições deste ano, recursos que possibilitam a compreensão das peças por pessoas com deficiência.

O documento, assinado pela promotora Beatriz Binello Valerio, da cidade de Nova Odessa, alerta para que campanhas tenham legendas, para a utilização de um intérprete de libras e audiodescrição.

Em seu parecer, a promotora destacou que a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência obriga a todos, inclusive os partidos políticos, a garantir o pleno acesso às informações indispensáveis para que as pessoas com deficiência possam exercer plenamente a sua cidadania.

Por: Paulo Oliveira

Fonte: Brasil 61