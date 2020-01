Vídeos de pessoas comendo sopa de morcego viralizam na web; assista

A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, realizou testes com carro 100% elétrico no estado de São Paulo. O projeto piloto é uma continuação dos estudos iniciados em 2019.

Durante a fase de testes, o carro fez um percurso de aproximadamente 2500 km e houve redução de 95% de emissões de gases de efeito estufa (GEE) pelo uso do veículo. Ao longo de um ano, a redução pode chegar a 8300 kg de CO 2 e, se comparado com um carro a combustão.

“A BRF preza pela sustentabilidade e trabalha para a redução do impacto dos seus negócios no meio ambiente. Por isso, quando estudamos alternativas de redução de emissão de gases de efeito estufa, estamos reforçando esse compromisso”, afirma Mariana Modesto, gerente executiva de sustentabilidade da BRF.

Os testes do carro elétrico foram firmados em parceria com a GM, que concedeu o veículo Bolt EV para análise. A BRF continuará os estudos ao longo de 2020, para avaliar a possibilidade de incluir o modelo 100% elétrico na sua frota comercial, tendo em vista investimento e a infraestrutura.

“A GM acredita em um futuro totalmente elétrico, e o Chevrolet Bolt EV foi o primeiro da categoria no mundo a oferecer autonomia e preço semelhantes a de um veículo tradicional igualmente bem equipado. Seu principal apelo continua sendo o fato de ser zero emissão, que o posiciona tecnologicamente à frente de híbridos”, compara Hermann Mahnke, diretor de marketing da GM América do Sul.

A busca pela redução de emissão de GEE é uma prioridade da BRF há mais de 10 anos. Somente em 2018, as fontes renováveis de energia, que reduzem indiretamente as emissões de gases, responderam por cerca de 94% do consumo direto de energia. Para isso, a companhia possui uma área plantada de mais de 30 mil hectares e mantém sua floresta renovável espalhada em oito estados brasileiros.

Sobre a BRF

Maior exportadora global de frango do mundo, a BRF está presente em mais de 140 países e é dona de marcas icônicas como Sadia, Perdigão e Qualy. Seu propósito é oferecer alimentos de qualidade cada vez mais saborosos e práticos, para pessoas em todo o mundo, por meio da gestão sustentável de uma cadeia viva, longa e complexa, que proporciona vida melhor a todos, do campo à mesa. Pautada pelos compromissos fundamentais de segurança, qualidade e integridade, a Companhia baseia sua estratégia em uma visão de longo prazo e visa gerar valor para seus 90 mil colaboradores, mais de 12 mil integrados, mais de 250 mil clientes no mundo, todos os seus acionistas e para a sociedade.